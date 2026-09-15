Es ley: Mendoza dará "alivio financiero" a bancos que refinancien créditos a mejores tasas

La Cámara de Senadores dio este martes sanción completa al proyecto que otorga beneficios impositivos a aquellos bancos que refinancien créditos a mendocinos , por lo que ahora la norma pasará al Poder Ejeucutivo para su promulgación, que se entiende que será de manera rápida, tal como lo fue el debate en ambas cámaras.

La votación en la Cámara Alta fue ampliamente favorable, con 33 votos a favor y solamente uno en contra (Dugar Chappel, del Partido Verde). El miércoles pasado, ocurrió algo similar, pero más contundente: 44 votos a favor y ninguno en contra.

El proyecto fue anunciado el lunes pasado por el gobernador Alfredo Cornejo, a raíz de l aumento progresivo que ha tenido la morosidad a nivel nacional, en la que Mendoza no ha sido una excepción .

Según datos oficiales, en la provincia, cerca de un tercio de las familias que tienen un crédito están atrasadas en sus pagos por lo menos 30 días (271.000 morosos dentro de un universo de 870.000 créditos en Mendoza).

Con estos cambios a la ley, se "incentivará" a los bancos (ya se sumó en Nación con mejoras crediticias) para que refinancien sus créditos en mejores condiciones y así, aliviar la situación de las familias mendocinas. A quienes ofrezcan mejores tasas y refinanciaciones, tendrán en las operaciones exención del impuesto a los Sellos y rebaja de alícuotas de Ingresos Brutos:

Todas las operaciones de refinanciación alcanzadas por la ley quedarán exentas del Impuesto de Sellos .

. Las entidades que otorguen refinanciaciones podrán acceder a una alícuota reducida del 5% en Ingresos Brutos, siempre que la operación cumpla con determinadas condiciones: una Tasa Nominal Anual que no supere el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

El proyecto define en su artículo 2 como refinanciación "a las operaciones mediante las cuales una entidad acreedora modifica las condiciones de pago de una deuda existente, incluyendo plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales, con el objetivo de aliviar la carga financiera del deudor o mejorar la recuperación del crédito".

También quedarán comprendidas las operaciones en las que una entidad permita cancelar deudas que el deudor mantiene con otro acreedor. En cambio, no serán consideradas refinanciaciones las operaciones de "cesión, venta, securitización o transferencia de carteras de deudores a terceros".

El beneficio tendrá, de aprobarse, una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Poder Ejecutivo quedará facultado para prorrogarlo por hasta seis meses adicionales.

El universo de morosos en Mendoza

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, manifestó a MDZ Radio que el saldo promedio de deuda en situación de mora de las familias es de $1,1 millones, mientras que en el caso de las empresas alcanza los $2,8 millones. Aquí se involucra tanto a deudas con bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales. Frente a esto, Fayad aclaró a MDZ que los montos mayores se tienen con bancos, mientras que en las billeteras virtuales los saldos son más bajos.

Dentro del universo de 270.000 personas con problemas de pago, aproximadamente la mitad se encuentra en la denominada situación 5, considerada "irrecuperable", con deudas de más de 360 días.

Por otro lado, hay cerca de 100.000 deudores que llevan entre 30 y 180 días de mora, según precisó Fayad. Son, a criterio del Gobierno, quienes tienen "mayores posibilidades" de resolver su situación mediante una refinanciación.