Préstamos para jubilados: qué bancos ofrecen hasta $60 millones en septiembre

Banco Nación presta hasta $50 millones a jubilados que cobran en él sus haberes, con una tasa fija del 49% y devolución de hasta 72 meses en septiembre de 2026.

Los préstamos personales para jubilados volvieron a modificar sus condiciones durante septiembre. Las propuestas bancarias permiten solicitar hasta $50 millones en el Banco Nación y montos superiores en otras entidades. Sin embargo, el límite publicado no garantiza la aprobación: el importe final depende de los ingresos, las deudas existentes y la evaluación crediticia.

Estas líneas no son créditos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), sino productos de los bancos. En general, exigen que el interesado cobre su jubilación o pensión en la entidad elegida. También establecen un porcentaje máximo de afectación de los haberes, por lo que el valor de la cuota no puede superar una parte determinada del ingreso neto mensual.

Banco Nación: hasta $50 millones y una tasa fija del 49% La línea Nación Previsional BNA ofrece desde $1 millón hasta $50 millones para jubilados, pensionados y retirados que reciben sus haberes en el banco. El plazo puede llegar a 72 meses si las cuotas se debitan de una cuenta. Para operaciones con el sistema e@descuentos de Anses, el máximo es de 36 meses. La cuota no puede comprometer más del 35% del ingreso neto mensual. La entidad informa una tasa nominal anual fija del 49%, una tasa efectiva anual del 61,70% y un costo financiero total efectivo anual del 78,38%, calculado sobre un préstamo de referencia de $2 millones a 72 meses.

El crédito tiene destino libre, se entrega a sola firma y utiliza el sistema francés de amortización cuando el pago se realiza mediante débito en cuenta. Puede solicitarse desde la aplicación BNA+, mediante el home banking o en una sucursal. Las pensiones no contributivas, asistenciales, graciables o establecidas por leyes especiales no están incluidas en esta propuesta, aunque sean liquidadas por Anses. Cada pedido queda sujeto al análisis del banco y el monto aprobado puede ser inferior al máximo anunciado.

BBVA elevó el límite y actualizó sus tasas BBVA publica una línea específica para jubilados con un máximo promocionado de $60 millones y un período de devolución de entre seis y 72 meses. La oferta oficial vigente durante septiembre informa una TNA fija del 60%, una TEA del 79,59% y un costo financiero total efectivo anual del 100,13%. No cobra gastos de otorgamiento y aplica el sistema de amortización francés. Los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años, además de superar la evaluación crediticia de la entidad. La gestión se inicia mediante el simulador digital y el dinero, si resulta aprobado, se deposita en una cuenta BBVA.