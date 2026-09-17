Pese a las subas de las acciones argentinas en Wall Street, el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos

Las acciones argentinas en Wall Street se mueven con tendencia positiva en la rueda de este jueves . Tanto bonos como los ADRs operan con mayorías en suba. A pesar de la tendencia, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos .

Esto se da luego de que el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó en 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia por decisión unánime de todo su directorio, hasta un rango de 3,75%-4%, en el primer aumento desde 2023.

El movimiento responde a la persistencia de la inflación y a una economía que mantiene un nivel de actividad superior al esperado, pero también abre un nuevo escenario para los mercados internacionales por la posibilidad de que el ciclo de endurecimiento monetario continúe. El Wall Street Journal aseguro que antes de fin de año habrá un nuevo aumento.

En ese escenario, la deuda soberana en dólares en Nueva York opera con subas de hasta 0,6%, como el caso del Bonar 2029. Los bonos bajo legislación cotizan en la misma sintonía.

El riesgo país se ubica en 508 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval sube 0,8%. Las acciones del panel líder registran mayorías en verde.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con subas generalizadas. La mayor alza la registra el ADR de Central Puerto (+4,8%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra Banco Nación.