Estas son las tres cafeterías mendocinas que quedaron entre las mejores de Argentina
Mendoza se metió entre las provincias con mayor representación en un listado dominado por Buenos Aires. La historia detrás de cada proyecto.
La cultura del café de especialidad demostró su alto nivel en Mendoza y recibió un espaldarazo a nivel nacional. En la primera edición de The Best Coffee Shops Argentina, que reconoció a las 100 cafeterías más destacadas del país combinando la votación del público con la evaluación de un jurado especializado -que pondera la calidad del grano, la formación de los baristas, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera, la innovación y el vínculo con la comunidad y la sostenibilidad-, tres proyectos mendocinos lograron colarse en la lista.
En un ranking colmado de representantes de Buenos Aires, Fran Coffee Makers (puesto 78), Café Copado (puesto 95) y Hábitat (puesto 100) inscribieron sus nombres y transformaron a Mendoza en una de las provincias con mayor representación federal junto a Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz.
Si bien ninguno de los locales mendocinos alcanzó el Top Ten, dominado por locales porteños como Tres Tostadores, Blanca Studio, Ciro, Vive Café y Cuervo Café, la presencia local en este ranking confirma algo que los actores del sector vienen señalando desde hace tiempo: la provincia dejó de ser solo territorio del vino para transformarse también en un polo de consumo y de negocio cafetero con identidad propia.
De un antojo a la cadena más grande de Mendoza
El caso de Fran Coffee Makers es, además de una historia de café, un caso de estudio empresarial. La marca nació en 2018 -aunque sus fundadores, el matrimonio mendocino formado por Carla Ahumada Virrueta y Leandro Faramiñán, sitúan el germen del proyecto en 2016- a partir de una anécdota familiar.
Durante el embarazo de su primera hija, Francesca, Carla salía a desayunar todos los días porque no encontraba un café que la conformara. La pareja, que ya tenía experiencia como emprendedores gastronómicos, decidió profesionalizar esa búsqueda y viajaron, investigaron el mercado local y apostaron por su propio producto, importando maquinaria europea y comenzando a tostar su propio café desde el arranque, algo que en ese momento no era habitual en la plaza mendocina.
El resultado fue una expansión sostenida que hoy la convierte en la cadena de cafeterías -no franquicia- más importante de la provincia, con locales en distintos puntos de Ciudad, Galería Piazza y Mendoza Shopping, entre otros. El negocio se sostiene en dos patas: la venta de experiencia en el salón y una unidad de tostado propio que abastece a otras cafeterías de Mendoza y de otras provincias, un dato no menor en términos de integración vertical del negocio. En 2022, además, Fran se llevó el oro a Mejor Cafetería y Mejor Barista en el Mundial Mendocino del Café.
Un local "destruido" que transformó el barrio
Siguiendo con la historia de los ganadores mendocinos, Café Copado, en cambio, representa la otra cara de la movida cafetera local. Es un proyecto boutique, de escala barrial, nacido de una amistad. Sus creadores, Martín (diseñador) y Santiago (gastronómico), tomaron un local en mal estado y lo convirtieron en uno de los espacios más mimados de su zona, en el paseo Dr. Emilio Descotte de Ciudad.
En su caso, trabajan con café de especialidad de base espresso y una carta breve pero con identidad marcada, con platos como el chipá prensado de tres quesos, la medialuna glaseada en almíbar de naranja y un tiramisú casero de receta familiar.
Su modelo ilustra una tendencia que atraviesa buena parte de las nuevas aperturas mendocinas, con menos escala, más curaduría, y una apuesta fuerte al diseño y a la experiencia como diferencial frente a una oferta cada vez más saturada.
Un nuevo ícono de Parque San Martín
El tercer nombre mendocino, Hábitat, es el más reciente de los tres y también el de mayor escala en términos de inversión. Inaugurado a comienzos de 2026 en el Prado Español del Parque General San Martín, funciona como espacio gastronómico y espressobar con una arquitectura que dialoga con el entorno natural del lago.
El proyecto, impulsado por el joven empresario mendocino Franco Fusari, generó unos 30 empleos directos en su etapa inicial y su carta -diseñada por la chef Ginella Mazzocca- acompaña distintos momentos del día, desde el café de la mañana hasta los tragos del atardecer, con su restaurante en el medio para visitar en cualquier instante.
Mirá el listado de todas las cafeterías
Top 5
1. Tres Tostadores — CABA
2. Blanca Studio — CABA
3. Ciro — CABA (Puerto Madero y Palermo)
4. Vive Café — CABA
5. Cuervo Café — CABA
Del 6 al 100
6. Blanca — CABA
7. Negro — CABA
8. Calafate Coffee Roasters — Santa Cruz
9. Meme — CABA
10. Raíz — CABA
11. Fruto — CABA
12. Lattente — CABA
13. Ruffo — Rosario
14. Lab de Juju — Rosario
15. Parce Café Studio — Córdoba
16. Standalone Coffee Lab — CABA
17. Rita — CABA
18. Casa Chacana — Córdoba
19. Runge — Rosario
20. Flat & White — CABA
21. Zulu Haus — CABA
22. Primero Café — CABA
23. Gota — Rosario
24. Wat Coffee — CABA
25. Motofeca — CABA
26. Ostia — CABA
27. Vedra Café — CABA
28. Surry Hills — CABA
29. Cora Café — CABA
30. The Coffee Store (Martínez) — CABA
31. Onno — CABA
32. Café Delirante — Río Negro
33. Lharmonie — CABA
34. Café Heraldo — Mar del Plata
35. Malcriada — CABA
36. Punto Café — CABA
37. Cofi Jaus — CABA
38. Café Registrado — CABA
39. Manifiesto — CABA
40. Lab Tostadores — CABA
41. Patio (City Bell) — CABA
42. Sosa Café — CABA
43. Fomento Café — CABA
44. Green Mug — Mar del Plata
45. Hobby Café — CABA
46. Canillita — CABA
47. Krake — Córdoba
48. Serafín — Corrientes
49. Traje Café — CABA
50. Arto — Rosario
51. Caffé del Popolo — Córdoba
52. Café Puzzi — Wilde
53. Cafetino (General Pico) — La Pampa
54. Kaizen — Jujuy
55. Ninina — CABA
56. Cobin — CABA
57. Doc Café — CABA
58. The Tiny Coffee: Refugio — Neuquén
59. Kuta — Olivos
60. Paisa High Mountain Coffee — Santa Cruz
61. Uno Dos Café — CABA
62. Shiok Coffee Roasters — Córdoba
63. Plantado Café — CABA
64. Leto — Santa Fe
65. Café Boheme — CABA
66. La Nieve — Santa Cruz
67. Christen Coffee — Santa Fe
68. Birkin — CABA
69. Daniel Bakery — CABA
70. Salma Café — CABA
71. Hacienda Coffee Company — CABA
72. Merci Coffee Dealer — CABA
73. Bulgaro — CABA
74. Mr. Coffee — Córdoba
75. Café LSA — Salta
76. Passage du Café — Córdoba
77. Almendro — Resistencia
78. Fran Coffee Makers — Mendoza
79. Feka — Rosario
80. Bicho Café — CABA
81. Báltica Café — CABA
82. Ciro Café (Palermo) — CABA
83. Sinsa Café — CABA
84. Gabs Café — CABA
85. Lon Philosophy — CABA
86. Voltri — CABA
87. Cobre Café — CABA
88. Caffetos — CABA
89. Ethiopia Café — Córdoba
90. Estación Café Salta — Salta
91. Juana House — San Juan
92. Korto Coffee House — CABA
93. Rocco Cafe — Santa Cruz
94. Ficus — Santa Fe
95. Café Copado — Mendoza
96. Garden Coffee — Santa Fe
97. Aste Café con Pasión — Córdoba
98. Casa Pina — CABA
99. Florian — CABA
100. Hábitat — Mendoza