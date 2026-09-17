Estas son las tres cafeterías mendocinas que quedaron entre las mejores de Argentina

La cultura del café de especialidad demostró su alto nivel en Mendoza y recibió un espaldarazo a nivel nacional. En la primera edición de The Best Coffee Shops Argentina , que reconoció a las 100 cafeterías más destacadas del país combinando la votación del público con la evaluación de un jurado especializado -que pondera la calidad del grano, la formación de los baristas, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera, la innovación y el vínculo con la comunidad y la sostenibilidad-, tres proyectos mendocinos lograron colarse en la lista.

En un ranking colmado de representantes de Buenos Aires, Fran Coffee Makers (puesto 78), Café Copado (puesto 95) y Hábitat (puesto 100) inscribieron sus nombres y transformaron a Mendoza en una de las provincias con mayor representación federal junto a Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz.

Si bien ninguno de los locales mendocinos alcanzó el Top Ten, dominado por locales porteños como Tres Tostadores, Blanca Studio, Ciro, Vive Café y Cuervo Café, la presencia local en este ranking confirma algo que los actores del sector vienen señalando desde hace tiempo: la provincia dejó de ser solo territorio del vino para transformarse también en un polo de consumo y de negocio cafetero con identidad propia.

El caso de Fran Coffee Makers es, además de una historia de café, un caso de estudio empresarial. La marca nació en 2018 -aunque sus fundadores, el matrimonio mendocino formado por Carla Ahumada Virrueta y Leandro Faramiñán, sitúan el germen del proyecto en 2016- a partir de una anécdota familiar.

Durante el embarazo de su primera hija, Francesca, Carla salía a desayunar todos los días porque no encontraba un café que la conformara. La pareja, que ya tenía experiencia como emprendedores gastronómicos, decidió profesionalizar esa búsqueda y viajaron, investigaron el mercado local y apostaron por su propio producto, importando maquinaria europea y comenzando a tostar su propio café desde el arranque, algo que en ese momento no era habitual en la plaza mendocina.

El resultado fue una expansión sostenida que hoy la convierte en la cadena de cafeterías -no franquicia- más importante de la provincia, con locales en distintos puntos de Ciudad, Galería Piazza y Mendoza Shopping, entre otros. El negocio se sostiene en dos patas: la venta de experiencia en el salón y una unidad de tostado propio que abastece a otras cafeterías de Mendoza y de otras provincias, un dato no menor en términos de integración vertical del negocio. En 2022, además, Fran se llevó el oro a Mejor Cafetería y Mejor Barista en el Mundial Mendocino del Café.

Un local "destruido" que transformó el barrio

Siguiendo con la historia de los ganadores mendocinos, Café Copado, en cambio, representa la otra cara de la movida cafetera local. Es un proyecto boutique, de escala barrial, nacido de una amistad. Sus creadores, Martín (diseñador) y Santiago (gastronómico), tomaron un local en mal estado y lo convirtieron en uno de los espacios más mimados de su zona, en el paseo Dr. Emilio Descotte de Ciudad.

En su caso, trabajan con café de especialidad de base espresso y una carta breve pero con identidad marcada, con platos como el chipá prensado de tres quesos, la medialuna glaseada en almíbar de naranja y un tiramisú casero de receta familiar.

Su modelo ilustra una tendencia que atraviesa buena parte de las nuevas aperturas mendocinas, con menos escala, más curaduría, y una apuesta fuerte al diseño y a la experiencia como diferencial frente a una oferta cada vez más saturada.

Un nuevo ícono de Parque San Martín

El tercer nombre mendocino, Hábitat, es el más reciente de los tres y también el de mayor escala en términos de inversión. Inaugurado a comienzos de 2026 en el Prado Español del Parque General San Martín, funciona como espacio gastronómico y espressobar con una arquitectura que dialoga con el entorno natural del lago.

El proyecto, impulsado por el joven empresario mendocino Franco Fusari, generó unos 30 empleos directos en su etapa inicial y su carta -diseñada por la chef Ginella Mazzocca- acompaña distintos momentos del día, desde el café de la mañana hasta los tragos del atardecer, con su restaurante en el medio para visitar en cualquier instante.

Marcos Garcia/MDZ

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Top 5

1. Tres Tostadores — CABA

2. Blanca Studio — CABA

3. Ciro — CABA (Puerto Madero y Palermo)

4. Vive Café — CABA

5. Cuervo Café — CABA

Del 6 al 100

6. Blanca — CABA

7. Negro — CABA

8. Calafate Coffee Roasters — Santa Cruz

9. Meme — CABA

10. Raíz — CABA

11. Fruto — CABA

12. Lattente — CABA

13. Ruffo — Rosario

14. Lab de Juju — Rosario

15. Parce Café Studio — Córdoba

16. Standalone Coffee Lab — CABA

17. Rita — CABA

18. Casa Chacana — Córdoba

19. Runge — Rosario

20. Flat & White — CABA

21. Zulu Haus — CABA

22. Primero Café — CABA

23. Gota — Rosario

24. Wat Coffee — CABA

25. Motofeca — CABA

26. Ostia — CABA

27. Vedra Café — CABA

28. Surry Hills — CABA

29. Cora Café — CABA

30. The Coffee Store (Martínez) — CABA

31. Onno — CABA

32. Café Delirante — Río Negro

33. Lharmonie — CABA

34. Café Heraldo — Mar del Plata

35. Malcriada — CABA

36. Punto Café — CABA

37. Cofi Jaus — CABA

38. Café Registrado — CABA

39. Manifiesto — CABA

40. Lab Tostadores — CABA

41. Patio (City Bell) — CABA

42. Sosa Café — CABA

43. Fomento Café — CABA

44. Green Mug — Mar del Plata

45. Hobby Café — CABA

46. Canillita — CABA

47. Krake — Córdoba

48. Serafín — Corrientes

49. Traje Café — CABA

50. Arto — Rosario

51. Caffé del Popolo — Córdoba

52. Café Puzzi — Wilde

53. Cafetino (General Pico) — La Pampa

54. Kaizen — Jujuy

55. Ninina — CABA

56. Cobin — CABA

57. Doc Café — CABA

58. The Tiny Coffee: Refugio — Neuquén

59. Kuta — Olivos

60. Paisa High Mountain Coffee — Santa Cruz

61. Uno Dos Café — CABA

62. Shiok Coffee Roasters — Córdoba

63. Plantado Café — CABA

64. Leto — Santa Fe

65. Café Boheme — CABA

66. La Nieve — Santa Cruz

67. Christen Coffee — Santa Fe

68. Birkin — CABA

69. Daniel Bakery — CABA

70. Salma Café — CABA

71. Hacienda Coffee Company — CABA

72. Merci Coffee Dealer — CABA

73. Bulgaro — CABA

74. Mr. Coffee — Córdoba

75. Café LSA — Salta

76. Passage du Café — Córdoba

77. Almendro — Resistencia

78. Fran Coffee Makers — Mendoza

79. Feka — Rosario

80. Bicho Café — CABA

81. Báltica Café — CABA

82. Ciro Café (Palermo) — CABA

83. Sinsa Café — CABA

84. Gabs Café — CABA

85. Lon Philosophy — CABA

86. Voltri — CABA

87. Cobre Café — CABA

88. Caffetos — CABA

89. Ethiopia Café — Córdoba

90. Estación Café Salta — Salta

91. Juana House — San Juan

92. Korto Coffee House — CABA

93. Rocco Cafe — Santa Cruz

94. Ficus — Santa Fe

95. Café Copado — Mendoza

96. Garden Coffee — Santa Fe

97. Aste Café con Pasión — Córdoba

98. Casa Pina — CABA

99. Florian — CABA

100. Hábitat — Mendoza