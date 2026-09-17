Reservas: qué hay detrás del llamativo freno del Banco Central a la compra de dólares

Justo para festejar el Día de la Primavera, arribará la próxima misión del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar la tercera revisión del programa EFF vigente, tal como lo confirmó la vocera del organismo internacional. Vale señalar que la tercera revisión , que destrabaría un giro de US$ 870 millones, se basa en las metas de junio de este año.

Según estimaciones privadas, el Gobierno sobrecumplió la meta de reservas de junio por más de US$ 3.000 millones, pero incumplió la meta fiscal (porque el Fondo excluye a los ingresos de privatizaciones en sus cálculos). En cualquier caso, se da por hecho que habrá un waiver y se materializará el desembolso correspondiente.

Ahora bien, en las últimas semanas no hay duda de que el Banco Central (BCRA) frenó la compra de dólares . Así, terminó la semana pasada con compras de apenas US$5 millones, el menor nivel diario desde el inicio de la fase de acumulación de reservas en 2026. En la semana sumó solo US$42 millones en el mercado oficial, por debajo de los US$127 millones de la semana anterior. Esto equivale a unos US$8 millones por rueda, apenas el 1,9% del volumen operado contado y futuro, y representa el menor ritmo semanal de acumulación desde que comenzó el programa de compras de divisas.

Por lo tanto, septiembre viene siendo hasta ahora el mes más flojo para las compras del BCRA, ya que solo adquirió US$123 millones , o sea, un promedio diario de US$14 millones, incluso por debajo del ya bajo ritmo de agosto, de US$39 millones diarios.

¿Por qué el BCRA moderó tanto sus compras? Todo indica que el agro continúa liquidando a un ritmo sostenido de cerca de US$170 millones diarios, pero que, al tipo de cambio actual, el resto de los jugadores concentra una elevada demanda neta de divisas. El resultado es un espacio mucho más acotado para que el BCRA compre sin generar presión sobre el mercado. ¿El BCRA puede darse el lujo de comprar menos del 5% del volumen operado por rueda? Al parecer, sí, claramente. En lo que va del año, las compras ya alcanzan US$14.230 millones, casi un 50% por encima de la meta autoimpuesta de US$10.000 millones anuales. En el acumulado, es el segundo mejor registro para un año desde 2003, solo por detrás de 2024, cuando a esta altura las compras alcanzaban US$14.645 millones. Sin embargo, la comparación no es justa, ya que las compras actuales son considerablemente más virtuosas porque en 2024 regían controles cambiarios más estrictos para el segmento minorista, ya que seguía vigente el esquema de dólar blend y aún operaban los pagos diferidos de importaciones.

La clave

Entonces, ¿cuál es la clave? Mientras el BCRA casi no interviene en el mercado cambiario, el dólar oficial cerró la semana pasada sin cambios en $1.508,5 y también permanece estable en lo que va de septiembre, exactamente en el mismo nivel en el que terminó agosto. En este contexto, “será importante seguir no solo la evolución del dólar contado, sino también cualquier movimiento inusual en la cobertura cambiaria”, señala el bróker PPI.

De hecho, el miércoles pasado, en una rueda en la que se operaron casi US$ 400 millones entre bonos y letras dólar linked, frente a un promedio inferior a US$100 millones diarios en septiembre hasta ese momento, se estima que el BCRA habría vendido alrededor de US$220 millones de dólar linked. A priori, se trata de un monto muy elevado para una rueda que no coincidía con un fixing (cuando entra a jugar el cierre del tipo de cambio para el cálculo de los bonos) ni presentaba ninguna otra particularidad evidente.

Al fin y al cabo, la pregunta pasa por saber si el BCRA podrá sostener el ritmo de acumulación, sobre todo, con miras a 2027, considerando que choca con el objetivo de mantener el dólar planchado. Septiembre ya muestra esa tensión, con el promedio de compras diarias más bajo del año. Es probable que haya espacio para sumar más reservas si se recomponen los flujos financieros y suben los precios de los commodities (la soja subió 11% en el último mes). Pero en el mercado advierten que sería prudente no dormirse en los laureles y aprovechar para comprar todos los dólares que se pueda.