El FMI vuelve a la Argentina para la tercera revisión del acuerdo antes de un vencimiento clave

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desplegará desde el lunes 21 de septiembre una nueva misión técnica en Buenos Aires para auditar el avance del programa vigente con el Gobierno nacional. La tercera revisión del plan económico se desarrollará de forma enmarcada por la agenda internacional del equipo económico: el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente durante los primeros contactos debido a su viaje a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de la Asamblea General de la ONU.

El arribo de los técnicos del organismo multilateral coincide con una fecha sensible en el calendario financiero. El próximo viernes 25 de septiembre, Argentina debe afrontar un vencimiento de deuda con el FMI por US$ 803 millones, al que se sumarán otros dos compromisos antes de fin de año: US$ 840 millones en noviembre y US$ 344 millones en diciembre.

En cuanto al desempeño cambiario, el Banco Central (BCRA) registró un sobrecumplimiento superior a los US$ 4.200 millones al acumular divisas por más de US$ 14.200 millones, frente al objetivo anual de compras netas fijado en US$ 10.000 millones. De manera coordinada, la acumulación neta de reservas para 2026 se consolidó en terreno positivo, alcanzando cerca de US$ 9.000 millones según proyecciones privadas y superando la meta de US$ 8.000 millones acordada con el organismo.

EFE El desempeño fiscal, el punto de mayor exigencia para el Gobierno A diferencia de los indicadores monetarios y cambiarios, el frente fiscal se perfila como el área de debate en la mesa de discusión técnica. Para el cierre de 2026, el programa ratificado exige un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Sin embargo, en el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un 0,6% del PBI, quedando levemente por debajo del objetivo parcial establecido para la primera mitad del año (0,7% del PBI).

El desvío semestral respondió a la prórroga en el calendario del impuesto a las Ganancias para personas humanas, sumada a la contracción en la recaudación por la baja de ciertos tributos y el nivel de actividad general. Para sostener la meta anual, el Poder Ejecutivo se comprometió a postergar la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1° de noviembre, reforzar la recaudación por tributos específicos y profundizar la quita de subsidios en las tarifas de transporte.