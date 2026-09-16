Mendoza pone en carrera a sus empresas y ejecutivos más destacados: cómo postularse

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) abrió las postulaciones para la XXI Fiesta Anual de Premiación Empresaria , una convocatoria que este año contempla 19 categorías vinculadas a distintas actividades del sector productivo de Mendoza .

Empresas y ejecutivos podrán ser propuestos hasta el 30 de septiembre inclusive, mientras que la entrega de los reconocimientos se realizará el viernes 6 de noviembre a las 20, durante la tradicional gala que tendrá lugar en el Hotel Hilton Mendoza.

La convocatoria incluye actividades directamente vinculadas con algunos de los principales sectores productivos de la provincia. Entre ellas aparece Bodega Boutique, destinada a establecimientos de producción limitada que priorizan calidad, identidad y experiencias vitivinícolas diferenciadas. También está contemplada Agroindustria, para organizaciones que agregan valor a la producción primaria mediante transformación, innovación o sostenibilidad. En tanto, la categoría Exportación apunta a empresas que llevan productos o servicios mendocinos a mercados internacionales y agregan valor regional.

El listado también incorpora actividades vinculadas con la transformación tecnológica y la inversión. Conocimiento y Tecnología incluye organizaciones vinculadas con software, informática, biotecnología, electrónica, investigación y desarrollo y otras tecnologías relacionadas.

En Minería, Petróleo y Energía pueden participar operadores, prestadores de servicios o proyectos vinculados al desarrollo, la innovación y la cadena de valor regional. A su vez, Proyecto Inmobiliario contempla desarrollos evaluados por su calidad, innovación e impacto urbano, social o ambiental positivo.

La convocatoria suma además Triple Impacto, para organizaciones que combinan sostenibilidad económica con impacto social y ambiental medible, y Creación de Empleo, categoría destinada a organizaciones con generación significativa de empleo formal y de calidad a partir de procesos de crecimiento, inversión o expansión.

Comercio, turismo y servicios

El sector de servicios también tiene presencia en la premiación. Sector Comercial comprende negocios minoristas, mayoristas, de distribución o comercio electrónico, mientras que Gastronomía incluye restaurantes, cafés, bares y emprendimientos vinculados que se destaquen por calidad, innovación o identidad mendocina.

En turismo, AEM incorporó las categorías Hotelería Boutique y Sector Turístico. La primera está dirigida a alojamientos de pequeña escala con diseño distintivo y atención personalizada; la segunda contempla organizaciones o experiencias relacionadas con el posicionamiento turístico de Mendoza, la innovación y el patrimonio.

El esquema se completa con Logística, Servicios Financieros, Seguros y Sector Salud, con categorías que abarcan desde cadenas de suministro y movimiento de bienes hasta bancos, fintechs, aseguradoras, instituciones y empresas vinculadas con la atención sanitaria.

Ejecutivos y empresas

Además de distinguir sectores productivos, AEM incorporó categorías específicas para el desempeño empresarial. Cambio Generacional apunta a organizaciones familiares o multigeneracionales que atraviesan procesos de sucesión, continuidad, gobierno y nuevos liderazgos.

También se podrá postular a referentes en Ejecutivo PyME, destinada a líderes de pequeñas y medianas empresas, y Ejecutivo del Año, para ejecutivos con liderazgo, logros medibles y contribución al ecosistema empresarial de Mendoza.

Según las condiciones difundidas por AEM, pueden participar empresas y ejecutivos radicados en Mendoza, además de firmas nacionales e internacionales con presencia activa en la provincia. Se pueden realizar postulaciones tanto de ejecutivos como de empresas en todas las categorías y presentar más de una postulación dentro de un mismo rubro.

La gala de premiación será el 6 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza, donde se entregarán los reconocimientos correspondientes a la edición 2026.