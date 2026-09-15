La inteligencia artificial provoca que la Generación Z lidere en empresas

El 82% de los altos directivos afirma que la inteligencia artificial acelera el ascenso de la Generación Z a puestos de liderazgo, transformando la manera en que las empresas identifican, desarrollan y promocionan a sus futuros ejecutivos, según una investigación difundida a través de un comunicado por International Workplace Group (IWG).

El informe de IWG, titulado 'Z-Suite: Cómo una nueva generación está transformando los consejos de dirección ', revela que los directivos consolidados consideran de forma creciente que la inteligencia artificial impulsa el desarrollo de capacidades directivas más allá de su función tradicional como herramienta de productividad.

De este modo, la tecnología permite a los perfiles más jóvenes adquirir influencia, conocimientos especializados y una mayor capacidad estratégica en el entorno laboral de manera más rápida.

A medida que la fluidez digital se consolida como una ventaja competitiva clave, cuatro de cada cinco altos directivos (80%) creen que sus empleados más jóvenes están alcanzando puestos directivos antes que las generaciones anteriores.

Asimismo, el 92% afirma que estaría dispuesto a incorporar a un candidato de la Generación Z a la alta dirección para aprovechar las capacidades que estos aportan a los órganos de gestión.

La inteligencia artificial como ventaja competitiva

La investigación sugiere que la IA ayuda a los líderes más jóvenes a desarrollar su confianza, especialización y capacidad en la toma de decisiones con mayor antelación en sus carreras.

En este sentido, el 95% de las personas de entre 21 y 29 años considera probable ocupar un puesto de alta dirección en las empresas antes de cumplir los 30 años.

Por su parte, cuatro de cada cinco jóvenes líderes afirman que la IA les proporciona conocimientos para los que antes habrían necesitado años de experiencia, mientras que el 79% señala que estas herramientas de IA les permiten desempeñar tareas que van más allá de su nivel actual de responsabilidad.

La inteligencia artificial abre camino a los jóvenes en las empresas. Foto: Efe EFE

Uso profesional de la IA

Esta evolución profesional cuenta con un claro reflejo en el entorno nacional a través de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares de 2025.

Según el organismo estatal, más del 75% de los jóvenes españoles de entre 16 y 24 años ya ha utilizado alguna herramienta de IA generativa.

Con su incorporación al mercado laboral, el uso profesional de estas tecnologías alcanza ya al 30% de la población de entre 25 y 34 años, frente al 18% registrado en el conjunto de los ciudadanos de 16 a 74 años, lo que evidencia la sólida familiaridad de las nuevas generaciones con este tipo de entornos desde los inicios de su carrera.

Progreso profesional acelerado

Los líderes de la Generación Z confirman que la tecnología les está ayudando a desarrollar sus capacidades y su presencia en las organizaciones de manera más ágil que a las generaciones precedentes.

En concreto, el 78% de los jóvenes encuestados sostiene que la IA ha aumentado su confianza a la hora de asumir responsabilidades directivas, el 79% indica que les ayuda a contribuir en la organización de forma más estratégica y, en definitiva, el 86% coincide en que está progresando profesionalmente a mayor velocidad que sus antecesores. Dpa