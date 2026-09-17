Presupuesto 2027: cuál es el plan de financiamiento de Luis Caputo sin regresar al mercado internacional

El ministro de Economía, Luis Caputo, planea una emisión de US$11.000 millones en bonos bajo ley local y un tope para el exterior.

El Gobierno envió el proyecto de Presupuesto 2027 y, además de delinear las principales estimaciones para las variables macroeconómicas, también estipuló algunos puntos claves para el financiamiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en un año electoral.

"En cuanto a las fuentes de financiamiento de 2027, asumen una emisión bruta de Bonares de $19 billones, lo que equivaldría a alrededor de US$11.000 millones. Cabe recordar que, en el Programa Financiero 2027 que presentó Caputo hace algunas semanas, se asumía emisión de Bonares de US$5.000 millones en todo el año", destacó la consultora 1816, una de las más escuchadas en el mercado.

A su vez, de acuerdo a un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el Presupuesto contempla unos US$6.270 millones (al oficial del martes) provenientes de organismos multilaterales (FMI, BID y BIRF). Sin asumir un regreso al mercado internacional de deuda, no figura ninguna emisión de bonos bajo ley extranjera (Globales).

Esto es en sintonía con la presentación que realizó Caputo del programa financiero, en el cuál puso un guión en el casillero correspondiente a la emisión de deuda internacional, lo cuál significa que, si bien no está descartado, no está previsto en un principio.

También por el lado del financiamiento en dólares, el Presupuesto reza que "el 18% del monto total destinado a la emisión de títulos públicos podrá colocarse en moneda y bajo jurisdicción extranjera". Ese límite equivale a unos US$33.700 millones, según estimaciones de la consultora PxQ, que dirige el economista y exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis.