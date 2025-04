Inversiones en gastronomía: fuertes apuestas pese a la baja del turismo en Mendoza

Invertir en tiempos de crisis, en el mundo de los negocios, puede verse como un riesgo, pero también como una oportunidad. Si hablamos del rubro de la restauración, el sector en Mendoza viene de un 2024 donde sintió con fuerza la baja del turismo y un 2025 que ha comenzado con muchos desafíos. Aun así, empresarios mendocinos han decidido apostar por la gastronomía y son varias y bien variadas las que podemos enumerar.

Si hablamos de turismo internacional, un segmento que para Mendoza fue clave en la post pandemia y que se vio mermado por el impacto de las fluctuaciones del dólar en el último año, de acuerdo a los números del Instituto Nacimiento de Estadísticas y Censos (Indec), la cantidad de turistas que recibió el país cayó un 30,7% en general y en el caso de la provincia la baja fue de 18% (por el Aeropuerto El Plumerillo) durante febrero de 2025.

Con este contexto, algo que tienen en común los nuevos o renovados proyectos mendocinos que vieron la luz durante este año es que su estrategia está apuntada no sólo a los visitantes, sino a “enamorar” a los mendocinos. Así, encontramos en el radar de novedades alternativas de distinta naturaleza en distintas zonas de la Ciudad.

Una apuesta desde cero

Aunque su construcción comenzó en 2023, este 2025 vio la luz uno de los proyectos más esperados. Se trata de Hábitat, ubicado en la Avenida del Prado Español, dentro del Parque General San Martín. Luego de ganar la licitación del lugar, la cual estuvo a cargo de la Dirección de Parques y Jardines de Mendoza y fue establecida por 12 años con la posibilidad de renovar por siete más, comenzó una construcción desde cero de un espacio que, según sus creadores, duplicó la inversión inicial que habían pensado para el proyecto.

Con un diseño inspirado en el entorno natural y en el histórico Museo Cornelio Moyano, el nuevo restaurante está a cargo de Franco Fusari, socio director, quien está acompañado en el proyecto por Leandro Fusari y Renzo Recchia, como socios fundadores, y Ginella Mazzocca, socia y chef (Cocina Gardenia). El mismo cuenta con planta baja y terraza con espacio para 140 comensales, sumando a un servicio de picnic.

“En términos de la inversión, desde que comenzamos la obra en junio de 2023 hasta que abrimos en febrero de 2025, el contexto fue cambiando, por lo que claramente se duplicó lo que se había estimado. En la licitación eran más o menos US$ 260 mil y terminamos con un desembolso de US$ 550 mil”, contó Franco Fusari.

El entorno natural de Hábitat es uno de sus rasgos diferenciales. Foto: Marcos García/MDZ

Para el empresario, los números resultaron un tanto mayor a lo que se calcula para montar un proyecto gastronómico porque la licitación incluyó la construcción desde cero del lugar, lo que realmente elevó los costos, sobre todo, por haberlo hecho en un contexto macroeconómico marcado por la incertidumbre y con elecciones de por medio. “Con este tipo de inversiones y con esos montos, los socios tomamos deuda para poder realizarla en pos de recuperarlo en el corto plazo, con la confianza de que el negocio va a dar lo suficiente para eso”, explicó.

Con en eso sobre la mesa, Fusari contó que desde su concepción, Hábitat no fue pensado directamente en el turismo, sino en el mendocino, con la intención de llegar a los visitantes a partir de una buena reputación entre los locales. “Pensar en el turista tiene sus riesgos, hay muchos proyectos diseñados así y cuando hay una baja obviamente se siente, lo mismo cuando hay subas. Nosotros apuntamos más al público local, y después de rebote el turista llega”, argumentó Fusari.

Gracias a esa estrategia, febrero y marzo han sido meses positivos para el proyecto. “Vimos una buena respuesta a nivel facturación y cantidad de comensales. Creo que es por el hecho de estar en un espacio muy público y muy popular, además de que la propuesta ya había sonado y llamado la atención”, completó el empresario. El espacio tiene capacidad 140 personas. Foto: Marcos García/MDZ

Nueva locación para un viejo conocido

Uno de los puntos neurálgicos para el turismo mendocino, la calle Sarmiento, sumó en los últimos meses un nuevo vecino. Se trata de Auténtico, un restaurante ya conocido por los mendocinos pero que decidió mudarse al 777, en el local que anteriormente utilizaba Unión. “Es un desafío mucho más grande, porque en Godoy Cruz no teníamos competencia en cuanto a nuestra propuesta y ahora estamos en una de las zonas más competitivas en la escena gastronómica. estar acá implica una responsabilidad mayor a lo que era en Godoy Cruz por una cuestión de costos”, comentó Rodrigo Scattaregia, uno de los propietarios del lugar. Agustín Modiga, Rodrigo Scattaregia y el chef Gastón Pérez. Foto: Auténtico

Pese a ese aumento de responsabilidad económica, de acuerdo a Scattaregia, la decisión de mudarse en un contexto donde el turismo en Mendoza no pasa por su mejor momento se basa en gran parte en la confianza que tienen en el producto que ofrecen. “Fue una decisión que ya teníamos tomada y creíamos que esta nueva locación es una gran oportunidad. Habrá que aguantar y esperar que se acomode el turismo”, sostuvo el joven empresario.

Con una propuesta gastronómica de primer nivel y con precios razonables, la apuesta del nuevo Auténtico viene por el lado del orden económico para sortear un año que se presenta desafiante, en principio. “Veo mucho más lenta la recuperación y apuesto a que este año sea un año de transición, de ser muy ordenado e inteligente en las decisiones que tomamos y una mejora a partir de marzo del año que viene. Entiendo que este es un año de trabajar muy bien los números de un negocio, sin tomar tantos riesgos, mejorar, seguir innovando y tratar de dejar nuestro parados al año que viene”, consideró. La nueva fachada del local sobre calle Sarmiento. Foto: Auténtico

Invertir más allá del contexto

La más reciente de las aperturas es la de Chalet Bar Jardín, un bar emplazado en calle Chile 894, en la esquina con Montevideo, en un espacio donde antes funcionaba el Almacén Andes Orígen y donde también funcionan GoBar y Bröd. “Emprender en este momento es un acto un poco heroico, pero hay que hacerlo. Somos de Mendoza y somos la principal plaza turística del país. Si bien el turismo está destruido, tanto el internacional como el nacional, la provincia no puede dejar de ser pionera y picar en punta con propuestas como la que estamos presentando”, comentó Andrés Leyes, empresario gastronómico local.

El nuevo bar estará abierto todos los días con música en vivo, DJs, coctelería y gastronomía basada en las tapas en un entorno que intenta emular un jardín botánico. “Creo que no hay una propuesta flexible y divertida como bar en el centro, por eso me animé a hacerlo. Lo puedo hacer porque tenemos un equipo de trabajo súper consolidado, profesional, enérgico, que está apasionado por dar servicio, por dar valor, por recibir”, sostuvo Leyes.

Para el empresario, el contexto macroeconómico no debería tomarse como una excusa, sino que la cuestión impositiva y burocrática, así como la oportunidad de crédito por parte de los bancos son las grandes preocupaciones: “Hablar de que estamos mal por una cuestión cambiaria o posinflacionaria sería simplista. Hay muchísimo por hacer y no se está haciendo, tanto autoridades municipales, provinciales y nacionales, como las cámaras. No hemos reaccionado del todo”, opinó.

Asimismo, el grupo liderado por Leyes en las próximas semanas tendrá una segunda gran apertura, en este caso, de un proyecto ya conocido por los mendocinos: Caché Bistró. “Reabrimos con el mismo concepto, pero en una nueva locación. Nos animamos a invertir, a arriesgar y a que salga bien”, completó el empresario.