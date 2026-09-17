La confianza del consumidor mejoró en septiembre, pero con fuertes diferencias por región

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 41,18 puntos en septiembre, con un aumento mensual de 2,37% y una suba de 3,44% frente al mismo mes de 2025, según el relevamiento de la Universidad Di Tella (UTDT), realizado entre el 1 y el 9 de septiembre.

El resultado estuvo acompañado por comportamientos diferentes según la región. El Interior registró el mayor incremento mensual, con una suba de 5,23%, seguido por el Gran Buenos Aires (GBA), con 3,33%. En CABA, en cambio, el índice cayó 6,78%. De esta manera, el ICC alcanzó 46,11 puntos en el Interior (+3,28%), 39,55 puntos en el GBA (+7,5%) y 37,16 puntos en CABA (-8,53%).

Entre los componentes del índice, la Situación Personal registró el mayor aumento mensual, con una suba de 11,33%, hasta los 43,04 puntos. En términos interanuales, este componente quedó 1,84% por encima del nivel de septiembre de 2025. En tanto, el índice de Situación Macroeconómica cayó 0,75% mensual y quedó 1,26% por debajo del registro de un año atrás, con 47,76 puntos. Dentro de este componente, la perspectiva sobre la situación del país a un año cayó 3,20% mensual y 6,24% interanual, mientras que la perspectiva a tres años aumentó 0,97% mensual y 2,40% interanual.

Diferencias entre ingresos altos y bajos El índice también mostró una diferencia en la evolución según el nivel de ingresos. Entre los hogares de ingresos bajos, aumentó 12,33% mensual y llegó a 41,29 puntos. En los hogares de ingresos altos, en cambio, cayó 4,07%, hasta 40,95 puntos. En la comparación interanual, la confianza de los hogares de ingresos bajos aumentó 4,82%, mientras que entre los hogares de ingresos altos subió 2,24%.