Alerta por cambio de tiempo en el AMBA: llegan las tormentas con fuertes ráfagas

El Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) se prepara para un marcado cambio de tiempo durante el fin de semana. Después de varios días con temperaturas agradables y un ambiente más propio de la primavera, el domingo se anuncia una alerta por lluvias y tormentas acompañadas por un cambio en la dirección del viento.

Los fenómenos previstos serían, en principio, de intensidad leve a moderada, aunque no se descarta que alguna tormenta pueda adquirir mayor actividad de manera puntual. Durante la noche podrían continuar algunas precipitaciones aisladas, mientras el viento rotará al sector sudoeste.

Antes del cambio, el AMBA tendrá una jornada con condiciones meteorológicas favorables. Este sábado se presentará con buenas condiciones y será una jornada apta para actividades al aire libre. La mañana comenzará parcialmente nublada, con mínimas de entre 15 y 16 °C, mientras que durante la tarde las temperaturas volverán a ubicarse entre 24 y 25 °C, sin lluvias previstas.

El domingo comenzará todavía con características primaverales. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas subirán desde valores cercanos a los 15-20 °C.

Sin embargo, el escenario cambiará después del mediodía. El avance del frente frío provocará un aumento de la inestabilidad y, según las últimas proyecciones , las lluvias y tormentas podrían llegar al AMBA por la tarde .

Las temperaturas podrían alcanzar nuevamente valores cercanos a los 25 °C antes del desmejoramiento.

Por eso, el domingo tendrá un comportamiento muy diferente entre la mañana y la tarde: un comienzo agradable y cálido, seguido por la llegada de lluvias y tormentas.

El lunes llegará el viento fuerte

El cambio de tiempo continuará durante el lunes 21 de septiembre, cuando comenzará oficialmente la primavera.

La jornada se presentará mucho más fresca y ventosa, con una marcada intensificación del viento del sudoeste. En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se esperan ráfagas de entre 40 y 65 km/h durante buena parte del día.

Las temperaturas quedarán por debajo de los 20 °C y solamente existe una baja posibilidad de algún chaparrón aislado.