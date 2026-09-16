Maratón de Buenos Aires 2026: cómo estará el tiempo durante los 42K del domingo 20, según el SMN

La Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 se correrá este domingo 20 de septiembre y el tiempo, en principio, acompañará a los miles de participantes que recorrerán los 42,195 kilómetros por las calles porteñas.

La competencia comenzará a las 7 de la mañana en avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo, y de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), no se esperan lluvias durante el desarrollo de la prueba.

Para el domingo, el organismo anticipa una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 24°C, por lo que la largada estará marcada por un ambiente fresco, mientras que las marcas térmicas aumentarán progresivamente durante la mañana.

Por el horario de largada, los primeros kilómetros se correrán en uno de los momentos más frescos de la jornada. Sin embargo, el panorama será diferente para quienes permanezcan más tiempo en el circuito: a medida que avance la mañana, la temperatura se acercará progresivamente a los 20°C y continuará subiendo posteriormente hasta una máxima de 24°C.

La Maratón de Buenos Aires comenzará a las 7 de la mañana del domingo 20 de septiembre.

Esto hará que los corredores de elite, que suelen completar la prueba poco después de las 9, encuentren condiciones más frescas que aquellos participantes que necesiten cuatro, cinco o más horas para completar los 42K.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN no anticipa lluvias durante la mañana del domingo. La única probabilidad contemplada actualmente aparece hacia la noche, cuando se ubica entre 0% y 10%.

Una mañana favorable para correr los 42K

Con una largada cercana a los valores mínimos del día, sin lluvias previstas durante la competencia y temperaturas que recién ganarán terreno con el correr de las horas, el escenario meteorológico aparece, por ahora, favorable para la Maratón de Buenos Aires.

De todos modos, el pronóstico todavía puede modificarse durante los próximos días. El SMN actualiza regularmente su previsión oficial, por lo que las condiciones del viento, la nubosidad y las temperaturas de cada franja horaria podrán precisarse a medida que se acerque el domingo.