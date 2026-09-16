Atención: el particular motivo por el que estará cerrado el Parque Deportivo de Montaña este sábado

La medida afectará a deportistas, senderistas y visitantes durante toda la jornada. Cuándo volverá a funcionar con normalidad.

El Parque Deportivo de Montaña tendrá una modificación excepcional en su funcionamiento este sábado 19 de septiembre y permanecerá cerrado al público durante toda la jornada. La medida alcanzará a las distintas instalaciones del predio y se extenderá durante el desarrollo de una actividad programada en el lugar.

Por este motivo, no estará permitido el ingreso ni la permanencia de deportistas, personas que realizan senderismo ni visitantes en general. Los circuitos destinados a MTB y running, además de los sectores recreativos, permanecerán temporalmente inhabilitados.

El motivo del cierre del Parque Deportivo de Montaña La decisión responde al desarrollo del recital de Los Fabulosos Cadillacs, que demandará un importante despliegue técnico y operativo dentro del predio. El cierre busca facilitar las tareas vinculadas al evento y garantizar las condiciones necesarias para los equipos que participarán del espectáculo y para quienes asistan.

El Parque Deportivo de Montaña permanecerá cerrado durante toda la jornada. Desde la Municipalidad de Mendoza recomendaron a los vecinos y a quienes suelen utilizar el espacio para hacer actividad física que planifiquen sus rutinas y opten durante esa jornada por otras alternativas al aire libre en la Ciudad de Mendoza.