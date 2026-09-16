Atención: en estas zonas de Mendoza habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma presentado por Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia este domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 16 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido. En total, nueve departamentos se verán afectados.
Según el mismo, habrá cortes en distintas zonas de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz anunciados por Edemsa para el miércoles 16/9/2026
Guaymallén
- Entre calles Rufino Ortega, Pedro Vargas, Juan Díaz de Solís y Lamadrid; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Champagnat, Las Delicias, Pasaje Lourdes y Pasaje; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.
Lavalle
- En la intersección de Ruta Nacional N°40 y callejón mercado y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.00 a 11.00 h.
Luján de Cuyo
- Entre calles Puerto San Julián, Patricios, Vargas y Jujuy. De 10.00 a 13.00 h.
- En las manzanas Q y R, del Barrio Lar de Boedo III; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Pedro Molina o Ruta N°60, entre calles Laprida Sur y Canal Pescara; Russel. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°14 y Furlotti; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Tropero Sosa, entre Jujuy y Urquiza. En el Barrio IPV y Cooperativa La Merced; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Pizarro, entre Martinez y Peralta; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°89 y El Álamo; Cordón del Plata. De 10.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Corredor Productivo, entre El Indio y Costa Canal Uco. En calle Ghilardi, entre Costa Canal Uco y Malvinas Argentinas; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En calle Tulio Angriman, entre Vélez Sarsfield y Los Dos Álamos. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Bentos, Sarmiento, Dean Funes y Victorino de La Plaza; El Toledano. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre Ruta Nacional N°143 y Quiroga; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°154, entre Aguirre y Tierras de Resolana; Colonia Española. De 9.00 a 13.00 h.