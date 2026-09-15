Con heladas en algunos sectores del llano, así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Si bien se anticipa una jornada agradable y con ascenso de la temperatura, aún se esperan heladas parciales en algunas zonas de la provincia.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa tiempo bueno con ascenso de la temperatura para este miércoles 16 de septiembre en Mendoza, aunque aún hay ciertas zonas de la provincia que sufrirían heladas parciales y mínimas bajo cero.

Por ejemplo en el Valle de Uco se esperan temperaturas de entre -2.8 ºC y -0.5 ºC; en algunos sectores de San Rafael y General Alvear de entre -2.2 ºC a -1 ºC e incluso hasta -3 ºC.

En el llano, la mínima esperada es de 5 ºC, en tanto que se anticipa una máxima primaveral de 24 ºC.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: viento norte leve desde las 12 hasta las 20 principalmente en la franja Este provincial, con presencia también en zonas Este y Sur.

viento norte leve desde las 12 hasta las 20 principalmente en la franja Este provincial, con presencia también en zonas Este y Sur. Nubosidad: se prevé cielo seminublado a nublado en Malargüe. Desde las 13, aumento de la nubosidad en zonas Sur y Este. Entre las 21 y 22, se espera cielo despejado en todo el llano provincial.

se prevé cielo seminublado a nublado en Malargüe. Desde las 13, aumento de la nubosidad en zonas Sur y Este. Entre las 21 y 22, se espera cielo despejado en todo el llano provincial. Alta Montaña: cielo nublado en zona Sur. Desde las 20 a 21, cielo despejado. Pronóstico para los próximos días El jueves se espera una jornada bastante similar, con ascenso de la temperatura y una máxima que podría rondar los 25 ºC. La tendencia continuará el viernes, cuando se pronostica la probabilidad de que la temperatura en el llano mendocino llegue a los 29 ºC.