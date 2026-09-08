Pronóstico en Mendoza: este miércoles llega con alertas por heladas para varias localidades de la provincia

El pronóstico para este miércoles en Mendoza mantiene las alertas por heladas que podrían afectar a distintos sectores de la provincia. Además, los especialistas anticiparon una jornada algo nublada y con ascenso de la temperatura. La máxima llegará a 22° y la mínima rondará los 6°.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza , este miércoles se presentará parcialmente nublado, con un leve ascenso de la temperatura y vientos moderados desde el sector sur. En la zona cordillerana también se esperan nevadas débiles. El organismo prevé una máxima de 22° y una mínima de 6°.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa condiciones similares, aunque con registros algo diferentes: una máxima de 20° y una mínima de 8°. Durante la mañana podrían registrarse precipitaciones débiles y aisladas, mientras que hacia la tarde se espera una disminución de la nubosidad.

Más allá del ascenso térmico previsto durante el día, las primeras horas de la jornada estarán marcadas por las bajas temperaturas en distintos sectores de Mendoza, con especial atención en zonas rurales y productivas.

La Dirección de Contingencias Climáticas mantiene las alertas por heladas y detalló los sectores donde se esperan las temperaturas más bajas durante la madrugada y las primeras horas del miércoles.

En la Zona Este, las temperaturas mínimas previstas son de alrededor de 1° en Medrano, 0° en Rivadavia, -1° en Los Campamentos, 1° en Gustavo André y 1,5° en Junín. También se esperan registros de -2° en Perdriel, -1° en Jocolí, -1,5° en Alto Verde y 0° en Tres Porteñas.

La situación será todavía más fría en algunos puntos del Valle de Uco, donde se pronostican -2,5° en Dubois, -1,2° en El Peral, -2,3° en Villa Flores, -3° en Colonia y hasta -3,2° en Casas Viejas.

En la Zona Sur, el organismo provincial estima temperaturas que podrían ubicarse entre 2° y 2°, con incidencia especialmente en sectores de San Rafael y General Alvear.

Ascenso de temperatura e inestabilidad en alta montaña

Aunque las heladas serán uno de los principales fenómenos meteorológicos de las primeras horas, el panorama cambiará durante el transcurso del día. El ascenso de la temperatura permitirá que las condiciones sean más templadas durante la tarde, con máximas que rondarán los 20° según el SMN y llegarán a 22° de acuerdo con Contingencias.

Por su parte, en la zona cordillerana, el panorama será más inestable durante este miércoles. Los especialistas anticiparon precipitaciones a lo largo de buena parte de la jornada, con acumulados que podrían alcanzar los 122,8 milímetros en el período analizado.

Además, las temperaturas se mantendrán muy bajas en alta montaña, con registros que podrían ubicarse por debajo de los -10°C en distintos momentos. Para la mañana de este jueves se espera, además, la emisión de un nuevo comunicado conjunto de las autoridades de Mendoza para actualizar las condiciones y posibles restricciones en la zona cordillerana.