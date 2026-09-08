Mendoza está en alerta meteorológica por Zonda: conocé en qué zonas bajará

El pronóstico anticipa 20° de máxima en Mendoza, poca nubosidad y zonda en varios departamentos.

La temperatura subirá este martes en Mendoza y la máxima llegará a los 20°.

El martes llegará con una mejora en la temperatura en Mendoza, aunque las primeras horas seguirán siendo frías. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera poca nubosidad y una mínima de 3°.

Con el correr del día, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 20° por la tarde. En el Gran Mendoza se espera una jornada bastante agradable, especialmente después del mediodía, con condiciones estables y sin precipitaciones previstas.

No obstante, en zonas del Valle de Uco, Malargüe y parte de Junin y Rivadavia rige alerta por viento zonda. El SMN advierte que pasado el mediodía bajará el zonda. "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", explicó el SMN.

El Gran Mendoza no se verá afectado por el viento Zonda.

Las heladas seguirán presentes durante la mañana en sectores cultivados de Mendoza. MILAGROS LOSTES - MDZ En la cordillera continuarán las nevadas débiles, aunque sin fenómenos intensos previstos para este martes.