Mendoza está en alerta meteorológica por Zonda: conocé en qué zonas bajará
El pronóstico anticipa 20° de máxima en Mendoza, poca nubosidad y zonda en varios departamentos.
El martes llegará con una mejora en la temperatura en Mendoza, aunque las primeras horas seguirán siendo frías. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera poca nubosidad y una mínima de 3°.
Con el correr del día, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 20° por la tarde. En el Gran Mendoza se espera una jornada bastante agradable, especialmente después del mediodía, con condiciones estables y sin precipitaciones previstas.
No obstante, en zonas del Valle de Uco, Malargüe y parte de Junin y Rivadavia rige alerta por viento zonda. El SMN advierte que pasado el mediodía bajará el zonda. "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", explicó el SMN.
El Gran Mendoza no se verá afectado por el viento Zonda.
En la cordillera continuarán las nevadas débiles, aunque sin fenómenos intensos previstos para este martes.
El miércoles seguirá subiendo la temperatura en Mendoza. La máxima llegará a 22° y la mínima será de 6°, con cielo algo nublado y vientos moderados del sur. En alta montaña persistirán las nevadas débiles. Para el jueves se espera poco cambio, con una máxima de 21°, mínima de 8° y cielo parcialmente nublado.