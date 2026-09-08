La chinche del arce preocupa a los vecinos y refuerzan las recomendaciones para combatirla

La presencia de la chinche del arce volvió a llamar la atención de vecinos de distintos puntos de Mendoza . En algunos sectores, los insectos aparecen en gran cantidad sobre los árboles y también buscan refugio dentro de las viviendas, algo que genera preocupación y, para muchos, una verdadera molestia.

El parecido con la vinchuca es uno de los principales motivos de alarma. Sin embargo, desde el Municipio de Godoy Cruz remarcaron que se trata de especies diferentes y que la chinche del arce no representa un riesgo para la salud pública, las mascotas ni el arbolado.

La Municipalidad participó de una mesa de trabajo junto con el Departamento de Forestación de la Provincia y representantes de otros departamentos para analizar la presencia del insecto y compartir recomendaciones destinadas a los vecinos.

La chinche del arce , cuyo nombre científico es Boisea trivittata, es originaria de América del Norte y fue registrada por primera vez en Mendoza en 2023. Desde entonces, su presencia se extendió por distintos sectores de la provincia, con registros en el Gran Mendoza y también en Uspallata, Las Heras.

La chinche del arce se alimenta de semillas de fresnos y arces y no provoca daños en los árboles. Cómo prevenir su ingreso a las viviendas.

Una de las características que permite diferenciarla de la vinchuca es su tamaño. Los ejemplares adultos rondan los 1,3 centímetros, mientras que las ninfas son más pequeñas y presentan una coloración rojiza. En los adultos predominan el negro y las líneas rojizas o anaranjadas.

La comparación con la vinchuca también genera confusión por sus colores y su forma. Pero la chinche del arce no es la especie que transmite el Chagas y tampoco tiene el comportamiento habitual de la vinchuca, por lo que su presencia dentro de una vivienda no debe interpretarse como una situación de riesgo sanitario.

Por qué aparece en los árboles y entra a las casas

El insecto se alimenta de semillas de arce y fresno. De acuerdo con la información difundida por el Municipio de Godoy Cruz, esa alimentación no provoca daños en los árboles ni en otros vegetales, por lo que su presencia no implica que el arbolado esté enfermo o en peligro.

Durante los períodos de temperaturas más bajas, las chinches buscan lugares protegidos y cálidos. Por ese motivo pueden concentrarse en árboles cercanos a las viviendas y posteriormente ingresar por pequeñas aberturas, ventanas, puertas, grietas o hendiduras.

Aunque no sea considerada una plaga perjudicial para la salud o para los árboles, su presencia puede resultar muy incómoda. Algunos vecinos aseguran que encuentran grandes cantidades alrededor de sus casas y que, en determinados momentos, deben limitar la ventilación de los ambientes para evitar que los insectos ingresen.

Qué recomiendan hacer en las viviendas

Su presencia creció en Mendoza y genera molestias entre los vecinos. Qué medidas simples permiten reducir la cantidad de chinches del arce. INTA

Una de las primeras medidas consiste en dificultar el ingreso. Para eso se recomienda colocar mosquiteros en puertas y ventanas y sellar grietas, orificios y otros espacios por los que puedan entrar.

También resulta conveniente mantener limpios y ordenados los patios y jardines. Las hojas y restos vegetales deben evitar acumularse y, cuando se embolsen, tienen que permanecer dentro de recipientes o bolsas correctamente cerradas.

Otra recomendación apunta a los frutos y semillas que puedan encontrarse debajo de los arces y fresnos. Lo indicado es juntarlos y embolsarlos correctamente para reducir los lugares donde estos insectos pueden concentrarse.

Las medidas de prevención cobran especial importancia durante el invierno y cerca del comienzo de la primavera, cuando buscan refugio y pueden aparecer en mayor cantidad en determinados sectores.

Cómo combatirlas sin recurrir a insecticidas

Si algunas chinches ingresan al hogar, una de las alternativas más sencillas es retirarlas mediante barrido o aspirado. La recomendación apunta a evitar el uso innecesario de productos químicos dentro de la vivienda.

También se difundieron alternativas caseras para reducir su presencia. Una de ellas consiste en preparar una mezcla de agua con unos 50 gramos de jabón en pan previamente disuelto. Otra opción es utilizar partes iguales de agua y vinagre.

El objetivo de estas medidas es resolver el problema con elementos simples disponibles en el hogar. En caso de recurrir a productos químicos, desde el Municipio señalaron que deben ser productos autorizados para uso en jardines y utilizados de acuerdo con las indicaciones correspondientes.

Qué pasa con las vinchucas

La chinche del arce puede generar alarma por su aspecto, pero no transmite Chagas ni daña el arbolado. Qué hacer si aparece en casa.

La diferencia con la vinchuca resulta especialmente importante para quienes encuentran un insecto dentro de su casa y tienen dudas sobre qué especie es. La chinche del arce puede observarse durante el día y no tiene el comportamiento habitual de la vinchuca.

Por eso, si el ejemplar genera sospechas de que podría tratarse de una vinchuca, la recomendación es no manipularlo innecesariamente y consultar con el área correspondiente. En Mendoza, Control de Vectores recibe consultas en el teléfono 4131853, de 7 a 8.30.

La presencia de chinches del arce, en cambio, no significa que exista un problema de salud pública. Se trata de una especie introducida que se adaptó al ambiente mendocino y cuya población puede resultar llamativa por la cantidad de ejemplares que se concentran en determinados árboles y zonas.

Una molestia que crece, pero no representa un peligro

El insecto se agrupa en árboles y busca lugares cálidos durante el frío. Las medidas que recomiendan para evitar que llegue a las viviendas. Municipalidad de Guaymallén

Uno de los aspectos que más inquieta a los vecinos es justamente la gran cantidad de ejemplares que pueden encontrarse alrededor de algunas viviendas. Aunque el insecto no dañe los árboles ni represente un riesgo para las personas o los animales, convivir con cientos de ejemplares puede resultar desagradable.

La información difundida por Godoy Cruz también señala que actualmente la especie no cuenta con controladores biológicos en Mendoza, una situación que favorece el crecimiento de sus poblaciones. Esto ayuda a explicar por qué los vecinos pueden encontrar concentraciones importantes en determinados momentos.

Por eso, el foco está puesto en la prevención y en el manejo de su presencia más que en la utilización indiscriminada de insecticidas. Mantener patios y jardines limpios, reducir los refugios y bloquear los accesos a las viviendas son algunas de las medidas más sencillas para evitar que la chinche del arce se convierta en una molestia dentro del hogar.