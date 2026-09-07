Qué falta para terminar la capilla de San Carlo Acutis en Chacras de Coria

La capilla San Carlo Acutis sigue tomando forma en Chacras de Coria . A más de un año y medio del inicio de la construcción, desde las redes sociales del proyecto compartieron nuevas imágenes y destacaron los avances de una obra que busca convertirse en un lugar de peregrinación en Mendoza.

El templo está dedicado a San Carlo Acutis , el joven italiano canonizado en Roma en septiembre de 2025. Su figura genera un fuerte vínculo con los jóvenes y la futura capilla mendocina busca recibir a fieles y peregrinos de distintos lugares.

La construcción nació ante una necesidad concreta de la comunidad de Chacras de Coria. La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ya no alcanzaba para recibir a la cantidad de personas que participan de las celebraciones y actividades religiosas.

Es por esto que la idea del nuevo templo comenzó a tomar forma en 2021 y luego se decidió que estuviera bajo la advocación de Carlo Acutis. El equipo de arquitectos trabajó durante meses para conocer la historia y la vida del joven santo y trasladar parte de ese espíritu al diseño de la obra.

En una entrevista con MDZ realizada en mayo de 2026, Franco Pérez Magnelli, integrante del equipo de arquitectos, contó que la construcción tenía entonces un avance aproximado del 17%. Ya estaba terminado el subsuelo destinado a distintas actividades de la parroquia y también la casa de los sacerdotes, mientras la obra avanzaba sobre la estructura principal del templo.

Aunque en aquel momento los trabajos se habían frenado por falta de fondos, desde las redes de la capilla San Carlo Acutis aseguraron ahora que el sueño sigue creciendo. "Cada avance, cada muro y cada piedra puesta es posible gracias a la generosidad de nuestra comunidad", señalaron al mostrar cómo la construcción continúa tomando forma.

El pedido para terminar el sueño

Capilla Carlo Acutis

El proyecto se sostiene a través de donaciones. Según habían explicado desde la organización, una parte importante de los materiales utilizados fue aportada por personas y empresas, aunque uno de los mayores desafíos para mantener el ritmo de la obra es afrontar los costos de la mano de obra.

Por eso, la capilla volvió a convocar a la comunidad para sumar aportes y colaborar con la finalización del templo. Desde sus redes invitaron a quienes quieran participar a realizar una donación a través de su página oficial y remarcaron que cada contribución permite seguir adelante con la construcción.

La futura capilla San Carlo Acutis ya genera movimiento incluso antes de estar terminada. Durante la entrevista con MDZ, Pérez Magnelli había contado que personas de distintos puntos del país llegaban hasta el lugar para rezar, dejar flores y encomendarse al joven santo.

Con la canonización de Carlo Acutis, el proyecto mendocino adquirió además una nueva dimensión. Desde la capilla esperan que el lugar se convierta en un "faro de luz" y reciba a peregrinos de Mendoza, de la Argentina y de otros lugares del mundo que quieran pedir por la intercesión de San Carlo Acutis.

Mientras los muros siguen levantándose en Chacras de Coria, la comunidad detrás de la obra busca reunir nuevos aportes para completar el templo. "El sueño está cada vez más cerca", publicaron desde las redes de la capilla, junto con un nuevo llamado a quienes quieran dejar su huella y ser parte de esta construcción.