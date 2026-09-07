CCU Argentina pone en agenda el disfrute consciente con Imperial 0.0 junto a Los Pumas

El frío no alcanzó para frenar la pasión por Los Pumas. Más de 28 mil personas llegaron este sábado al estadio Malvinas Argentinas para acompañar al seleccionado argentino de rugby, que empató 28 a 28 en un partido vibrante contra los Wallabies. Entre camisetas, banderas y el tradicional tercer tiempo, también apareció una tendencia que empieza a ganar lugar entre la gente: la cerveza sin alcohol.

El encuentro tuvo además un condimento especial para Imperial, marca de CCU Argentina, que acompaña a Los Pumas durante su gira y aprovechó la presencia del seleccionado en Mendoza para acercar al público su propuesta 0.0%, “Imperial Golden Sin Alcohol”.

Históricamente, el tercer tiempo está asociado a la cerveza y al encuentro entre amigos. Ahora, las opciones sin alcohol buscan ocupar también ese lugar, para quienes prefieren moderar su consumo sin resignar la experiencia.

Franccesca Gavio fue la encargada de entregar Imperial Sin Alcohol a todos los fanáticos.

Durante los días previos al partido, CCU junto a Imperial, realizaron degustaciones en distintos puntos de la provincia, mientras que el sábado la propuesta llegó a los espacios ubicados junto al estadio con un increíble beer house para que los fanáticos puedan vivir el tercer tiempo. El objetivo fue que más personas pudieran disfrutar y conocer una Imperial Sin Alcohol.

Juan Cossio, Brand Manager de Imperial, explicó que detrás del crecimiento de las cervezas sin alcohol existe un cambio más amplio en los hábitos de consumo.

“Hay una tendencia en el mercado, se está desarrollando todo lo que es la moderación y con Imperial no queríamos quedarnos atrás. Realmente creemos que con esta variedad se abre una amplitud de ocasiones de consumo sin resignar el sabor de una cerveza”, señaló.

Agregó: “Ya no es esa creencia antigua de que es solo para el conductor designado o para la embarazada, sino que realmente hay una búsqueda de sabor que está buenísima y en la cual no es necesario arriesgar la experiencia, ni comprometerla experiencia, ni arriesgar el compromiso con la responsabilidad también”.

El frío no alcanzó para frenar la pasión por Los Pumas. Juli Caballero - MDZ

Argentina todavía tiene camino por recorrer

El mercado de la cerveza sin alcohol está más desarrollado en algunos países, mientras que en Argentina representa una categoría con margen para crecer.

“Nosotros vemos en otros países que el segmento está mucho más desarrollado. Yo creo que acá en Argentina todavía hay una oportunidad”, explicó Cossio.

En ese proceso, el contacto directo con los consumidores aparece como una de las herramientas para derribar prejuicios.

“La verdad que estas plataformas, y hoy estar acá acompañando a Los Pumas con nuestro Beer House, son plataformas donde el sampling se hace presente y donde cada vez más personas prueban nuestra variedad y realmente descubren que detrás de esta variedad está toda la calidad y todo el sabor de una Imperial”, indicó.

“Hay un camino todavía, pero está desarrollándose”, resumió.

Uno de los cambios más importantes que plantea la categoría está relacionado con las ocasiones de consumo. La cerveza sin alcohol ya no apunta solamente a reemplazar una cerveza tradicional en una situación determinada, sino a instalarse en momentos donde antes directamente no existía esa posibilidad.

Y la tendencia, según Cossio, no está limitada a los consumidores más jóvenes.

“Lo que es la tendencia de la moderación viene cross edad, es una búsqueda de todas las edades”, agregó.