Pronóstico: seis provincias bajo alerta por ráfagas de hasta 100 km/h este domingo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 6 de septiembre con fuertes vientos en zonas cordilleranas del oeste y norte del país.

El pronóstico del SMN anticipa fuertes vientos en la cordillera de seis provincias durante este domingo.

Este domingo seis provincias argentinas se encuentran bajo alerta meteorológico por fuertes vientos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Sectores cordilleranos de Neuquén, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja serán afectados por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

De acuerdo con el organismo, estas zonas experimentarán vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas más intensas, que podrían llegar a los 100 km/h, se prevén en los sectores más elevados de la cordillera.

El fenómeno meteorológico podría sentirse con mayor intensidad en áreas abiertas y de alta montaña. La fuerza del viento también podría provocar una reducción de la visibilidad y generar complicaciones para la circulación en estas zonas.