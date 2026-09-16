Mendoza fijó nuevas metas para mejorar la educación

Massimo Pisani, licenciado en Ciencias Políticas y coordinador de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación , analizó en MDZ Club las metas educativas que Mendoza fijó para 2026-2027. El plan contempla objetivos medibles en alfabetización inicial y avanzada, matemática, tiempo escolar efectivo, sistemas de información, formación docente y financiamiento, con el foco puesto en mejorar los aprendizajes fundamentales.

La presentación se realizó junto al gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Salazar. “Ya habíamos firmado el compromiso en 2023 y después luego, el año pasado, firmamos una adenda también para avanzar en la presentación de metas. De hecho, este acto se enmarca justamente en eso y algunas de las metas que mencionabas tienen que ver con esa cuestión”, señaló Pisani en la 105.5 FM MDZ Radio.

El especialista destacó que la iniciativa se desarrolla en un escenario nacional marcado por dificultades en los aprendizajes . “En Argentina no nos fue tan bien, que tenemos algunos temas ahí en la gran mayoría de las jurisdicciones, principalmente enfocados en el tema de alfabetización, de matemática, de los aprendizajes fundamentales, donde vemos que en Argentina tenemos malos resultados.”

Entre los objetivos establecidos por Mendoza se encuentra avanzar en alfabetización inicial y avanzada. La provincia busca que los estudiantes alcancen mejores desempeños en fluidez y comprensión lectora y que los docentes cuenten con formación específica en alfabetización.

“Por un lado, la alfabetización inicial y la alfabetización avanzada, empezar a tener competencias lingüísticas en el nivel inicial, lograr que la gran mayoría de los chicos en primer ciclo actualizen un buen desempeño, que los docentes estén formados en alfabetización, por ejemplo. Bueno, me parece que son cuestiones fundamentales”, sostuvo Pisani.

En matemática, agregó, “una de las metas que planteaba la provincia es lograr que el 85% de los alumnos en sala de 5 muestre un buen desempeño en nociones básicas de matemática”, además de establecer objetivos para tercero y sexto grado y aplicar evaluaciones para medir los avances.

El plan también contempla el tiempo escolar efectivo y sistemas de alerta temprana. “Es importante contar con buenos sistemas de información, con un tiempo escolar efectivo, con que los chicos estén dentro del aula, porque obviamente que si un chico no está dentro del aula va a ser muy difícil que aprenda”, afirmó.

Indicadores para medir los avances

Según Pisani, Mendoza se propuso que “el 100% de las escuelas secundarias implemente y registre acciones de intervención en estudiantes de riesgo”. Destacó que la provincia “es una de las que tiene mayor avance” en sistemas de alerta temprana para detectar riesgo de abandono y ausentismo intermitente.

El financiamiento también forma parte de las metas. “Mantenerlo entre el 28 y el 30 por ciento del presupuesto educativo de lo que corresponde al presupuesto provincial”, explicó al referirse a uno de los objetivos planteados.

Para Argentinos por la Educación, la definición de indicadores permitirá evaluar posteriormente el cumplimiento de los compromisos. “Siempre sostenemos que lo que no se mide no se mejora. Entonces, apuntamos a la medición, apuntamos a tener indicadores y apuntamos a tener metas para saber hacia dónde vamos”, sostuvo Pisani.

El coordinador remarcó además la dimensión del problema educativo a nivel nacional. “En Argentina solo 10 de cada 100 chicos llegan al final de la secundaria en tiempo y en forma”, afirmó. Según explicó, ese indicador había sido de 16 de cada 100 hace cuatro años y de 13 hace dos años.

“Entonces me parece que tenemos que ir hacia un camino de mejora”, sostuvo Pisani. Y concluyó: “Obviamente, valorar los procesos es parte de lo que quisimos hacer ayer, porque vemos metas, vemos un trabajo comprometido de la provincia en resolver estas cuestiones, pero lo que necesitamos es tener buenos resultados”.