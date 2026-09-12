El SUTE denunció a la Directora de Educación Superior por suspender elecciones en los IES

Desde el sindicato argumentan que la suspensión de elecciones implica un retroceso en la participación democrática de los Institutos de Educación Superior.

El SUTE denunció a la directora de Educación Superior y a directivos de algunos IES.

Esta semana, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) presentó una denuncia ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza contra la directora de Educación Superior de la provincia, Mariela Ramos, por suspender las elecciones y prorrogar el mandato de las autoridades en los IES. Desde la DGE argumentaron que la medida se debe a "una razón técnica muy clara".

El motivo radica en la Resolución N°138/2026-DES, mediante la cual el organismo suspendió los procesos electorales y prorrogó los mandatos de las autoridades en diferentes Institutos de Educación Superior (IES). La demanda también alcanza a algunos rectores de IES que respaldaron la medida y cuyos mandatos se vieron prorrogados por la resolución.

Según argumentaron desde el sindicato, de acuerdo al Decreto 530/2018, la Dirección de Educación Superior no tiene la competencia para tomar dicha decisión ni tampoco para llevar a cabo estas acciones.

Desde el SUTE denuncian a la funcionaria por haber suspendido las elecciones de autoridades en los IES y prorrogar los mandatos actuales. Rodrigo D'Angelo / MDZ “La Resolución N.º 138/2026-DES implica un retroceso en la participación democrática de los IES y en la renovación periódica de sus autoridades”, señalaron desde el SUTE.

La respuesta de la DGE Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), señalaron que la prórroga de los mandatos en los institutos se debe “a una razón técnica muy clara”: “Durante este 2026 se llevaron adelante cambios curriculares profundos que obligaron a llamar a nuevos concursos para buscar perfiles acordes y titularizar a los docentes”, explicaron desde el organismo.