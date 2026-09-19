El tiempo en Mendoza: anticipan un sábado cálido con Zonda y tormentas
Este sábado se espera un día cálido en Mendoza, pero la inestabilidad climática provocará tormentas y la llegada del viento Zonda, especialmente hacia la noche.
El calor comienza a instalarse con más fuerza en Mendoza. Tras un cierre de semana agradable, este sábado 19 de septiembre se espera cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste y poco cambio de la temperatura, con una máxima que trepará hasta los 29° durante la tarde y una mínima que rondará los 12°.
El panorama cambiará de manera notable con el correr de las horas debido a la inestabilidad en alta montaña. Según el pronóstico anunciado por Contingencias Climáticas, se esperan nevadas moderadas en la cordillera, mientras que el viento Zonda soplará con fuerza en Malargüe y sectores de la precordillera. Hacia la noche, las tormentas ganarán terreno y afectarán primero al sur provincial para luego extenderse hacia el Valle de Uco.
Cómo seguirá el pronóstico extendido
El domingo 20 mantendrá condiciones similares en el Gran Mendoza, con una temperatura máxima que se ubicará en los 26° y una mínima de 16°, aunque la jornada estará marcada por vientos importantes hacia la tarde y la noche.
El alivio térmico llegará recién a comienzos de semana. Para el lunes 21 se prevé un descenso marcado en los registros a causa de la rotación del viento, dejando una máxima que apenas alcanzará los 20° y una mínima de 11° bajo un cielo parcialmente nublado.