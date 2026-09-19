El tiempo en Mendoza: anticipan un sábado cálido con Zonda y tormentas

Este sábado se espera un día cálido en Mendoza, pero la inestabilidad climática provocará tormentas y la llegada del viento Zonda, especialmente hacia la noche.

El calor comienza a instalarse con más fuerza en Mendoza. Tras un cierre de semana agradable, este sábado 19 de septiembre se espera cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste y poco cambio de la temperatura, con una máxima que trepará hasta los 29° durante la tarde y una mínima que rondará los 12°.

El panorama cambiará de manera notable con el correr de las horas debido a la inestabilidad en alta montaña. Según el pronóstico anunciado por Contingencias Climáticas, se esperan nevadas moderadas en la cordillera, mientras que el viento Zonda soplará con fuerza en Malargüe y sectores de la precordillera. Hacia la noche, las tormentas ganarán terreno y afectarán primero al sur provincial para luego extenderse hacia el Valle de Uco.

La jornada alcanzará los 29°, con ráfagas en Malargüe y la precordillera. Santiago Tagua/MDZ Cómo seguirá el pronóstico extendido El domingo 20 mantendrá condiciones similares en el Gran Mendoza, con una temperatura máxima que se ubicará en los 26° y una mínima de 16°, aunque la jornada estará marcada por vientos importantes hacia la tarde y la noche.