Plazo fijo: cuánto se gana con $500.000 a 30, 60 o 90 días

Con una inversión inicial de $500.000, el plazo fijo a 30, 60 y 90 días vía home banking o app ofrecen distintos niveles de rentabilidad anual.

El plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos. Sin embargo, a la hora de invertir, resulta fundamental prestar atención no solo a la cantidad de días que el dinero quedará inmovilizado, sino también al canal que se utilice para realizar la operación, ya que las tasas de interés pueden presentar diferencias significativas.

Tomando como referencia el simulador oficial del Banco Nación (BNA), realizar el depósito a través de medios electrónicos, como el home banking o la aplicación móvil, ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) superior en comparación con el trámite presencial en la sucursal.

A continuación, el detalle exacto de cuánto dinero extra se puede obtener al invertir un capital inicial de $500.000 a través de los canales digitales de la entidad.

Rendimientos a 30, 60 y 90 días vía electrónica Al optar por la vía online, el banco premia al ahorrista con una mejor tasa, la cual además se incrementa levemente a medida que se elige un plazo mayor para dejar los fondos inmovilizados:

A 30 días: con una TNA del 18,75%, al finalizar el primer mes la inversión generará $7.705,48 de intereses puros. De esta manera, el ahorrista tendrá acreditado en su cuenta un monto total de $507.705,48.

A 60 días: si se decide dejar el dinero guardado durante dos meses, la tasa sube al 19,25%. La ganancia ascenderá a $15.821,92 , conformando un capital final para retirar de $515.821,92.

A 90 días: en el caso de optar por un trimestre completo, la TNA alcanza el 19,50%. El depósito inicial sumará $24.041,10 en concepto de intereses, lo que elevará el fondo total a $524.041,10. A mayor tiempo de inmovilización, el banco ofrece una mejor tasa. Foto: Archivo La diferencia de operar de manera presencial Es importante destacar que quienes decidan realizar el trámite de forma tradicional por ventanilla obtendrán una rentabilidad visiblemente menor. Para la misma inversión de $500.000 a 30 días, la sucursal física ofrece una TNA del 15,50%, lo que arroja una ganancia de $6.369,86. En los plazos de 60 y 90 días presenciales, la TNA se estanca en el 16,50%.