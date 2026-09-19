Mendoza tendrá un domingo marcado por intensas nevadas en alta montaña y alerta amarilla por Zonda

El último día de la semana en Mendoza estará marcado por el viento Zonda, que afectaría gran parte del territorio provincial. En alta montaña persistirán las nevadas.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá este domingo 20 de septiembre una jornada con cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura. En ese marco, se prevé una máxima de 29°C y una mínima de 14°C.

El viento Zonda será uno de los principales fenómenos de la jornada y se espera su presencia en la precordillera y en distintos sectores del llano de Malargüe, San Rafael, el Valle de Uco, Las Heras, Luján de Cuyo y Lavalle, además del Gran Mendoza, Uspallata y Potrerillos.

El SMN emitió un alerta amarilla por Zonda para este domingo. En alta montaña rige alerta naranja por nevadas. Además, durante la madrugada podrían registrarse tormentas en el sudeste provincial. Las condiciones de inestabilidad serán especialmente relevantes para quienes tengan previsto pasar el domingo en zonas de montaña.

Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, en la cordillera continuará la inestabilidad, con precipitaciones durante la jornada. En ese sentido, el sistema de alertas temprana del Servicio Meteorológico Nacional marca que en todo el sector de alta montaña de Mendoza regirá alerta naranja por las intensas nevadas que se esperan.