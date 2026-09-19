Llaves Michelin: mirá los seis hoteles de Mendoza reconocidos como hospedajes de lujo

Mendoza concentra la mayor cantidad de distinciones hoteleras del país en la selección 2026 de la prestigiosa Guía Michelin . Awasi Mendoza y Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites obtuvieron dos llaves, mientras que otros cuatro establecimientos fueron reconocidos con una.

Argentina cuenta con 16 hoteles distinguidos con las prestigiosas Llaves Michelin en su selección 2026, presentada este viernes por la reconocida guía internacional. En esta segunda edición global del galardón dedicado a la hotelería, el país incorporó un nuevo establecimiento y celebró el ascenso de dos hoteles a la categoría de Dos Llaves.

Mendoza se posiciona como la provincia argentina con mayor cantidad de establecimientos distinguidos, con seis hoteles reconocidos, que representan la diversidad de su propuesta de hospitalidad, el desarrollo del enoturismo y la integración del paisaje, la gastronomía y el servicio personalizado.

La selección contempla dos niveles de distinción: Una Llave Michelin, que reconoce una estancia muy especial, y Dos Llaves Michelin, que identifican una experiencia excepcional. La máxima categoría.

La presencia de seis establecimientos mendocinos en la selección 2026 reafirma el posicionamiento de la provincia como destino internacional de alta gama, especialmente a través de propuestas vinculadas con el vino, la naturaleza y las experiencias personalizadas.

De los seis hoteles distinguidos, dos recibieron Dos Llaves Michelin y cuatro obtuvieron Una Llave.

Lares de Chacras. MDZ Archivo

Dos Llaves Michelin: experiencias excepcionales

Awasi Mendoza – Mendoza: ubicado en el entorno vitivinícola mendocino, Awasi Mendoza ofrece una experiencia de alojamiento de lujo basada en la privacidad, la atención personalizada y la conexión con el paisaje. Su propuesta se vincula con el descubrimiento de los viñedos y los atractivos naturales de la provincia, con experiencias diseñadas de acuerdo con los intereses de cada visitante.

Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites – Chacras de Coria: este establecimiento, vinculado a la reconocida enóloga Susana Balbo, combina la identidad del vino mendocino con una propuesta de alojamiento boutique. Sus suites, espacios de bienestar y servicios personalizados ofrecen una experiencia que integra enoturismo, gastronomía y hospitalidad en Chacras de Coria.

Una Llave Michelin: propuestas mendocinas destacadas

Casa de Uco – Valle de Uco: rodeado por viñedos y con la cordillera de los Andes como marco, Casa de Uco Vineyards & Wine Resort propone una experiencia de lujo vinculada al paisaje, el vino y la gastronomía. El establecimiento integra alojamiento, actividades enoturísticas y experiencias al aire libre en el Valle de Uco.

Casa de Uco. Archivo MDZ

Chozos Resort by AKEN Spirit – Luján de Cuyo: esta propuesta de alojamiento se caracteriza por su integración con el entorno natural y su diseño inspirado en el paisaje mendocino. Ubicado en Agrelo, Luján de Cuyo, ofrece una experiencia de descanso que combina arquitectura, tranquilidad y contacto con el ambiente vitivinícola.

Lares de Chacras – Chacras de Coria: con una propuesta de alojamiento boutique, Lares de Chacras se destaca por la atención personalizada y su entorno tranquilo. Su ubicación permite a los visitantes disfrutar de la gastronomía, las bodegas y los atractivos turísticos de Chacras de Coria y sus alrededores.

The Vines Resort & Spa – Valle de Uco: situado en el Valle de Uco, The Vines Resort & Spa combina alojamiento de alta gama, experiencias vinculadas al vino y servicios de bienestar. Su propuesta se articula con el paisaje cordillerano y la cultura vitivinícola de Mendoza, ofreciendo actividades en los viñedos y espacios de descanso.

The Vines Resort & Spa Guía Michelin

La importancia de las Llaves Michelin para Mendoza

Las Llaves Michelin constituyen el reconocimiento hotelero de la Guía Michelin, equivalente en el ámbito de la hospitalidad a las Estrellas Michelin en gastronomía. Los inspectores evalúan los establecimientos mediante visitas anónimas e independientes, considerando la experiencia integral que ofrecen a sus huéspedes.

Entre los aspectos que contempla la evaluación se encuentran la calidad del diseño, el servicio, la personalidad del establecimiento y su relación con el entorno.

Para Mendoza, esta distinción adquiere especial relevancia por el crecimiento de su oferta de alojamiento de lujo y su posicionamiento como destino de enoturismo. La presencia de seis hoteles reconocidos fortalece la visibilidad internacional de la provincia y contribuye a diversificar las experiencias que ofrece a los visitantes.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur, destacó el valor de las distinciones internacionales para el desarrollo turístico de la provincia: "Este reconocimiento internacional nos llena de orgullo. Mendoza demuestra una vez más que sus hoteles y servicios turísticos están a la altura de los mejores del mundo".

"La excelencia de nuestros establecimientos y la calidez de nuestra gente nos posicionan como un destino de primer nivel que invita a vivir experiencias inolvidables", agregó la funcionaria.

Chozos Resort Guía Michelin

La lista completa de hoteles distinguidos en Argentina

La selección 2026 incluye 16 establecimientos distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Santa Cruz, Buenos Aires y Salta.

Dos Llaves Michelin:

Alvear Palace Hotel – Ciudad de Buenos Aires.

Awasi Iguazú – Puerto Iguazú, Misiones.

Awasi Mendoza – Mendoza.

EOLO – Patagonia’s Spirit – El Calafate, Santa Cruz.

Estancia Cristina – El Calafate, Santa Cruz.

Four Seasons Hotel Buenos Aires – Ciudad de Buenos Aires.

Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites – Chacras de Coria, Mendoza.

El Alvear Palace Hotel y Estancia Cristina ascendieron desde Una Llave Michelin a Dos Llaves en la actualización 2026.

Una Llave Michelin:

BE Jardin Escondido by Coppola – Ciudad de Buenos Aires. Nueva incorporación.

Casa de Uco – Valle de Uco, Mendoza.

Chozos Resort by AKEN Spirit – Luján de Cuyo, Mendoza.

Estancia La Bandada – San Miguel del Monte, Buenos Aires.

Hotel del Casco – San Isidro, Buenos Aires.

House of Jasmines – Salta.

Lares de Chacras – Chacras de Coria, Mendoza.

Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires – Ciudad de Buenos Aires.

The Vines Resort & Spa – Valle de Uco, Mendoza.

Mendoza, un destino que consolida su propuesta de hospitalidad

Con seis hoteles distinguidos en la selección 2026, Mendoza fortalece su presencia en el mapa internacional de la hotelería de lujo. Las distinciones reconocen establecimientos de diferentes estilos y ubicaciones, pero con un elemento común: la búsqueda de experiencias de alojamiento que integran el paisaje, la identidad vitivinícola y la atención al visitante.

La incorporación de nuevos establecimientos y la mejora en las categorías de reconocimiento reflejan la evolución de una oferta turística que continúa ampliando sus propuestas para viajeros nacionales e internacionales.