Maipú recibió a Felipe Pigna en una propuesta conjunta con la Universidad Champagnat

El historiador brindó una charla en Maipú sobre la historia de la educación argentina y los desafíos que plantean los nuevos escenarios sociales y tecnológicos.

El reconocido historiador y divulgador Felipe Pigna presentó este viernes 18 de septiembre “Mitos de la educación argentina” en el Teatro Imperial de Maipú, donde repasó distintos momentos de la construcción del sistema educativo del país y los puso en diálogo con los desafíos que atraviesa la educación en la actualidad.

La propuesta fue impulsada por la Municipalidad de Maipú, y se desarrolló en el marco del Mes de la Educación y de las celebraciones por el Día del Maestro/a y del Profesor/a.

A través de su particular manera de acercar la historia a públicos diversos, Pigna recorrió distintas ideas y relatos vinculados con la educación argentina y planteó una mirada sobre las transformaciones que atraviesan las formas de enseñar, aprender y acceder al conocimiento. El impacto de las nuevas tecnologías y los cambios sociales también formaron parte de la charla.

Más allá de la exposición, el encuentro permitió articular el trabajo de la institución académica y el Municipio, generando una propuesta vinculada con la educación y con fuerte impacto en la comunidad educativa. La Universidad Champagnat aportó la iniciativa y la propuesta académica, mientras que Maipú acompañó desde uno de sus principales espacios culturales. En este caso, la educación y la cultura confluyeron en una actividad que tuvo como eje la historia, pero que también permitió pensar los desafíos del presente.