Fianza millonaria y domiciliaria con tobillera electrónica para un acusado de atropellar y matar alcoholizado

Poco más de dos semanas lleva tras las rejas Kevin Ismael Choque , el hombre de 34 años acusado de conducir alcoholizado y atropellar y matar a Sergio Oro Barre a comienzos de este mes en Maipú . En las últimas horas, le dictaron la prisión preventiva en modalidad domiciliaria , mediante el pago de una millonaria fianza . Será monitoreado por tobillera electrónica .

Fue este último miércoles que la jueza Dolores Ramón hizo lugar al pedido de la fiscal de Tránsito Liliana Lana para imponerle la medida de coerción al changarín que se encuentra imputado por el delito de homicidio culposo doblemente agravado por haberse dado a la fuga y por conducir bajo un nivel de alcoholemia igual o superior a un gramo por litro de sangre (g/l).

La magistrada Juzgado Penal Colegiado N°1 también dio luz verde para al requerimiento de la defensa para que Choque cumpla la preventiva en un domicilio particular, por lo que se deberán realizar los análisis correspondiente de viabilidad de cumplimiento del beneficio.

Eso sí, para poder acceder esa modalidad de detención, la jueza dispuso que sea monitoreado mediante la colocación de pulsera georeferencial por parte del Servicio Penitenciari o de la provincia.

Además, se le fijó el pago de una fianza real o personal de 10.000.000 de pesos para poder gozar del beneficio y, en caso de que así suceda, también se solicitaron los oficios para prohibirle la salida de la provincia y del país.

Así las cosas, se espera que el acusado cumpla con los requisitos y pase las instancias correspondientes para que se haga efectiva la morigeración de la prisión preventiva para Choque.

Conducción peligrosa y a toda velocidad

Eran cerca de 6.30 del pasado miércoles 2 cuando un llamado a línea de emergencias 911 alertó sobre un Peugeot negro conduciendo de manera peligrosa y a toda velocidad por el interior del barrio 25 de Mayo.

Sergio Oro Barre, nacido en San Juan, tenía 42 años y murió este miércoles tras ser atropellado por un conductor alcoholizado. MDZ.

Frente a eso, se desplazó una movilidad policial hacia la zona de calles Libertador y María Auxiliadora, por donde fue había pasado minutos antes el temerario conductor. Una vez en el lugar, los efectivos se encontraron con una situación mucho más grave: el vehículo denunciado había atropellado a un vecino mientras cruzaba la calle y luego escapó de la escena.

El atropello fatal

Inmediatamente, los uniformados intentaron auxiliar a la víctima, pero su estado era crítico, ya que tenía una severa lesión en la cabeza. Minutos después, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el deceso de Oro Barre, quien presentaba fracturas en el cráneo, el macizo facial y el fémur izquierdo, detallaron fuentes del caso.

En paralelo, se montó un operativo para dar con el responsable del siniestro fatal, a quien le dieron alcance sobre calle Triángulo, en el vecino distrito de Fray Luis Beltrán. Al practicarle el test de alcoholemia, se constató que Choque presentaba 2,62 gramos de alcohol por cada litro de sangre.

Frente a eso, se ordenó su aprehensión y luego fue imputado como responsable de la muerte de Oro Barre, por lo que quedó alojado en prisión. Poco más de dos semanas después, está cerca de acceder a la detención domiciliaria.