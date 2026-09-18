Allanamientos en el barrio La Gloria: tres detenidos, cuatro armas y hasta una granada de gas secuestrada

Los procedimientos se realizaron este viernes en distintos domicilios de Godoy Cruz. Además del armamento, encontraron municiones y una granada de gas que uno de los sospechosos habría intentado descartar.

Una serie de allanamientos dejó un saldo de tres detenidos, secuestro de armas de fuego y hasta el hallazgo de una granada de gas este viernes en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. El artefacto fue detectado por un dron cuando uno de los sospechosos quiso descartarlo durante una de las medidas.

Los procedimientos fueron ordenados en el marco de distintas investigaciones por delitos vinculados con esa zona y contaron con la participación de varios efectivos policiales y drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).

Un dron detectó la granada de gas Uno de los momentos más particulares del operativo se produjo durante uno de los ingresos a los domicilios allanados. De acuerdo con la información del procedimiento, uno de los sospechosos habría arrojó hacia el exterior una granada de gas. El movimiento fue detectado por los operadores de los drones policiales, lo que permitió localizar el artefacto y proceder a su secuestro.

La granada quedó incorporada a las actuaciones junto con el resto de los elementos encontrados durante los allanamientos.

Secuestraron cuatro armas y municiones Como resultado parcial de las medidas realizadas en el barrio La Gloria, hasta el momento fueron detenidos tres sospechosos. Además, los funcionarios secuestraron cuatro armas de fuego y municiones, elementos que quedaron a disposición de la Justicia en el marco de las investigaciones.