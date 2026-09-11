Golpe al narcomenudeo en Flores: tres detenidos y más de 1,6 kilos de cocaína secuestrados

Tres personas fueron detenidas durante dos allanamientos realizados en el barrio porteño de Flores , donde l a Policía de la Ciudad secuestró 1,635 kilo de cocaína y distintos elementos vinculados con el fraccionamiento y la presunta comercialización de la droga.

Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes de la División Investigaciones Antidrogas Sur y se realizaron en dos departamentos del mismo edificio, ubicado sobre la calle Lafuente, a pocos metros de la avenida Rivadavia.

La investigación comenzó a partir de denuncias de vecinos que alertaron sobre una posible venta de drogas en la zona. A partir de esos avisos, los detectives realizaron tareas de campo que, según la pesquisa, permitieron confirmar la existencia de movimientos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Con esos elementos, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE) , a cargo de Cecilia Amil Martin, solicitó los allanamientos. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19.

Durante los operativos, los efectivos encontraron un total de 1,635 kilo de cocaína . Parte de la sustancia estaba dentro de un ladrillo de poco más de un kilo. También hallaron otro medio kilo distribuido en cinco bolsas con piedras de estupefacientes y el resto en 22 dosis fraccionadas.

Los agentes detuvieron a dos hombres, de 41 y 34 años, y a una mujer de 24. Los tres son de nacionalidad peruana.

Los tres detenidos.

Uno de los detenidos estaba con arresto domiciliario

El hombre de 41 años contaba con ocho antecedentes, entre ellos causas por robo, tenencia de droga para comercialización y resistencia a la autoridad. Además, tenía una medida de arresto domiciliario con seguimiento mediante tobillera electrónica.

El acusado había sido detenido en julio de 2024. En aquella oportunidad, según la información incorporada a la investigación, llevaba un ladrillo de cocaína y otras 12 dosis de la misma sustancia. Por ese expediente se le había impuesto el arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.

De acuerdo con la pesquisa que derivó en los nuevos allanamientos, el hombre continuaba con la venta de drogas pese a la medida judicial vigente.

Además de la cocaína, los policías secuestraron dos balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias. También incautaron cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y un Ford Focus que, según la investigación, era utilizado por los involucrados.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la causa, mientras que los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por delitos vinculados con estupefacientes.