Múltiples allanamientos en el barrio Santa Teresita: encontraron un punto de acopio de armas de fuego

Los allanamientos se realizaron en el barrio Santa Teresita y alrededores. Secuestraron armas de fuego y maquinaria para modificar armamento.

Municiones de alto calibre, armas largas y maquinaria para modificar armamento, parte del secuestro de los allanamientos en el barrio Santa Teresita.

Un importante despliegue se realizó este jueves para concretar 21 allanamientos en domicilios del barrio Santa Teresita y alrededores, en Las Heras. Fue en el marco de una investigación sobre un punto destinado al acopio de armas de fuego. Se logró secuestrar armamento, maquinaria y distintos elementos vinculados con la recarga, el armado y la modificación.

La mayoría de las medidas concentraron en la popular barriada del distrito de El Plumerillo, mientras que otro de los registros domiciliarios se realizó en un domicilio de calle Avellaneda. El despliegue estuvo a cargo de personal de Investigaciones y los resultados fueron considerados parciales, por lo que la investigación continúa.

Desbarataron un punto de acopio de armas Uno de los principales hallazgos se produjo en un inmueble que, de acuerdo con la pesquisa, habría sido utilizado para el almacenamiento de armamento. En ese lugar se encontraron cerca de 10 armas de fuego, además de distintos elementos vinculados con su preparación y modificación.

Los móviles policiales coparon las calles del barrio Santa Teresita, en Las Heras. Gentileza. Entre los objetos secuestrados había maquinaria utilizada para la recarga y el armado de armas, así como elementos destinados a realizar modificaciones, entre ellos dispositivos relacionados con la colocación de silenciadores.

Debido a las dimensiones de parte de la maquinaria encontrada, fue necesaria la colaboración de personal de la Municipalidad de Las Heras para poder retirarla del lugar.