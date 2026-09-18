Fuerte choque y vuelco en Ciudad: rescataron a una mujer y hay cortes de tránsito

Un fuerte accidente ocurrió a primera hora de este viernes en la intersección de Rioja y Rondeau, en la Ciudad de Mendoza , donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Además, una de las personas involucradas sufrió lesiones.

El siniestro se registró alrededor de las 7.23, cuando, según la información preliminar aportada por la Policía, un Renault Sandero circulaba por Rondeau hacia el este y un Citroën Basalt lo hacía por Rioja hacia el sur.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la intersección. Producto del impacto, el Sandero terminó volcado y quedó sobre la vereda, luego de impactar contra un semáforo y un árbol. El semáforo quedó destruido como consecuencia del impacto.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal del Cuartel Central, Policía, una ambulancia y agentes de Tránsito. Los bomberos debieron intervenir para rescatar a una mujer que había quedado atrapada dentro del vehículo.

El otro vehículo involucrado es un Citroën Basalt de color gris, que aparentemente funcionaba como auto de aplicación y llevaba un pasajero al momento del accidente.

El siniestro generó importantes complicaciones para circular por la zona. Se registraron cortes en Rondeau y San Juan y en Vicente Zapata y Rioja, mientras que tampoco se podía avanzar por Rioja hacia el sur.

Durante las primeras horas de la mañana, el tránsito permaneció muy complicado en los sectores aledaños debido al operativo de rescate y a las tareas para retirar los vehículos involucrados.

Bomberos trabajaron en el lugar

El Renault Sandero fue retirado del lugar tras el fuerte impacto ocurrido en la esquina de Rondeau y Rioja, en Ciudad. Mariano Godoy/MDZ

La conductora del Renault Sandero, sufrió un traumatismo encefalocraneano leve y una pérdida de conocimiento que luego recuperó. Fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y al momento de la elaboración del parte estaba pendiente de confirmar su traslado.

En tanto, el pasajero del Citroën Basalt sufrió politraumatismos leves y fue asistida en el lugar por personal del SEC, sin necesidad de traslado.

Con el avance de los trabajos, comenzaron a liberar el tránsito en Rondeau y Rioja, aunque se recomienda circular con precaución por la zona o tomar vías alternativas.