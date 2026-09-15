Un auto terminó dado vuelta tras un fuerte choque en pleno Dorrego

El choque ocurrió sobre calle Moldes, a pocos metros del cruce con Alem. Por la violencia del impacto, uno de los autos termino volcado. No se reportan heridos.

Un fuerte choque entre dos automóviles terminó con un vehículo volcado en Dorrego, durante la mañana . El siniestro ocurrió sobre calle Moldes, a unos diez metros del cruce con Alem, y generó complicaciones en la circulación de la zona.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el Fiat Cronos circulaba por Alem en sentido norte, mientras que el Nissan Sentra avanzaba por Moldes en sentido oeste. Al llegar al cruce se produjo el impacto y, como consecuencia de la colisión, el Nissan volcó sobre la calzada

El conductor fue asistido en el lugar Como consecuencia del vuelco, el conductor del Nissan Sentra fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos le diagnosticaron politraumatismos leves, aunque no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial