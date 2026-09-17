Pedían viajes por una supuesta urgencia médica y emboscaban a los choferes: cayó el último integrante

La Policía Federal Argentina (PFA) logró detener en Virrey del Pino al último integrante de una banda acusada de protagonizar una serie de violentos asaltos contra choferes de aplicaciones de transporte y robos en viviendas mediante falsos allanamientos policiales .

El detenido tiene 27 años y es investigado por su presunta participación en el homicidio de un conductor ocurrido el 24 de febrero de 2026 . La organización habría actuado en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano bonaerense y estaría vinculada, según la investigación, con al menos 15 hechos delictivos y un homicidio .

Uno de los métodos utilizados por los delincuentes consistía en solicitar viajes mediante aplicaciones de transporte con el argumento de una supuesta urgencia médica . De esta manera, lograban que los conductores se trasladaran hasta zonas que habían seleccionado previamente . En algunos casos, los sospechosos se presentaban acompañados por mujeres o menores , con el objetivo de no despertar sospechas.

Una vez que el conductor llegaba al lugar acordado, era emboscado y reducido con armas de fuego y violencia física . Los delincuentes les sustraían dinero, teléfonos celulares, documentación, prendas de vestir y distintos accesorios de los vehículos .

Según los investigadores, el hombre detenido habría tenido una participación activa en el homicidio de un chofer de una aplicación de transporte ocurrido el 24 de febrero . La víctima había sido asaltada por integrantes de la organización, quienes ejercieron violencia contra el trabajador hasta provocarle la muerte.

El último integrante de la banda, detenido por la Policía Federal

De acuerdo con la información proporcionada por la PFA, ese episodio derivó en que la empresa de transporte implementara nuevos protocolos y sistemas de seguridad tanto en la Argentina como en otros países de la región.

Los falsos allanamientos para robar viviendas

La investigación también estableció que la organización no se dedicaba exclusivamente a los ataques contra conductores. Los integrantes de la banda están acusados además de ingresar a viviendas particulares mediante la simulación de falsos allanamientos policiales para concretar robos.

La modalidad les permitía presentarse ante las víctimas como si fueran agentes policiales y utilizar esa apariencia para ingresar a los domicilios.

Cómo fue detenido el último integrante de la banda

Las tareas estuvieron a cargo de agentes del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA, quienes realizaron distintas medidas para determinar dónde se encontraba el sospechoso. Finalmente, los investigadores establecieron que se ocultaba en un domicilio de Virrey del Pino. A partir de esa información, los efectivos montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de la vivienda.

Según la versión policial, cuando el sospechoso advirtió la presencia de los agentes, intentó escapar y se resistió a la detención. Sin embargo, fue reducido y capturado en la vía pública. Al verificar su identidad en los sistemas policiales, los investigadores constataron además que registraba antecedentes penales por homicidio.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y deberá prestar declaración indagatoria por los delitos de asociación ilícita y robo con armas.