Pactó un compra, se reunió con los vendedores y fue asaltado a punta de pistola en Maipú

La víctima del asalto acordó la compra y se reunió con los supuestos vendedores. Allí lo amenazaron con un arma y le robaron sus pertenencias.

La víctima sufrio el asalto luego de que los presuntos vendedores, lo amenazaran con un arma de fuego.

Un joven de 18 años fue víctima de un asalto durante la madrugada en Maipú después de pactar una compra a través de WhatsApp. El encuentro se produjo en el barrio 25 de Agosto, pero la operación terminó de manera violenta cuando los sujetos le exhibieron un arma y le quitaron sus pertenencias.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 00.20 en calle Unión Vecinal, donde el joven había acordado reunirse con otras personas luego de establecer contacto mediante WhatsApp.

Le robaron las pertenencias y escaparon La víctima llegó hasta el lugar para concretar la compra que había pactado previamente. Sin embargo, una vez reunidos, los sujetos cambiaron el tenor del encuentro y lo amenazaron con un arma de fuego.

Bajo esas amenazas, le sustrajeron una campera rompevientos y un conjunto deportivo blanco marca Nike. Después del robo, los involucrados se dieron a la fuga.

El joven se presentó posteriormente en la Base de la Comisaría 49°, donde relató lo sucedido y permitió que se iniciaran las actuaciones para intentar identificar a los responsables.