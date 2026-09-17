El ataque motochorro a un chofer de Uber, un escape a toda velocidad y el secuestro de un arma "de juguete"

Dos motochorros perpetraron un asalto contra un chofer de Uber en plena madrugada de este jueves en Las Heras . Los sospechosos le robaron a la víctima el automóvil que utilizaba para trabajar y se dieron a la fuga a toda velocidad. Sin embargo, la intervención policial los obligó a abandonar el vehículo en la vía pública.

El episodio tuvo lugar alrededor de la 1.30 cuando un trabajador de la citada app de viajes llevó a una pasajera hasta el cruce de calle Doctor Moreno y pasaje Rodríguez . Cuando la mujer descendió del vehículo, el chofer fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una moto negra, quienes llevaban colocados pasamontañas oscuros.

Acto seguido, el malviviente que iba como acompañante, descendió de la motocicleta y le apuntó al conductor del Uber con lo que parecía ser una pistola de alto calibre y, mediante amenazas, lo hizo descender para quitarle las llaves del rodado.

Tras eso, el sospechoso tomó poder del Fiat Cronos blanco de la víctima y, junto a su cómplice en moto, se dieron a la fuga a toda velocidad en dirección al barrio San Joaquín , surge de la información policial.

En cuestión de minutos, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) tomó conocimiento sobre la situación e inició un operativo en la zona, mediante el cual lograron dar con el automóvil sustraído, el cual había sido abandonado entre las manzanas B y C de la mencionada barriada.

Pese a que el vehículo se encontraba sin ocupantes, en el interior, entre los asientos delanteros, los efectivos encontraron un arma de fuego de plástico, que simulaba ser una pistola, la cual habrían utilizado los motochorros en el hecho.

Por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1 se entrevistó a la víctima del asalto y se solicitó la presencia de la Policía Científica para someter el automóvil recuperado a los peritajes correspondientes en busca de huellas o rastros genéticos que permitan identificar a los autores del robo.

Una vez finalizados esas labores, las autoridades intervinientes ordenaron que el rodado sea devuelto de inmediato a su propietario.