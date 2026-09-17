Quién es el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo sospechoso. Se trata de D.G., un hombre argentino oriundo del Barrio Illia, en el Bajo Flores, que ya estaba detenido por otra causa y ahora quedó vinculado al expediente que investiga los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo.

El hombre fue identificado por la DDI de La Matanza mientras permanecía alojado en una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Había sido detenido en marzo de este año por una causa de robo a mano armada, luego de un asalto a un supermercado en el que, según la investigación de ese expediente, habría utilizado un arma de fuego.

De acuerdo con fuentes de la causa, los investigadores sospechan que D.G. pudo haber tenido participación en la captación y posterior asesinato de las tres jóvenes . Ahora la Justicia deberá establecer cuál habría sido concretamente su función dentro de la organización investigada.

El sospechoso será trasladado a la DDI de La Matanza para prestar declaración indagatoria ante la Justicia federal. La investigación está a cargo del juez federal Jorge Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi.

La incorporación de D.G. se suma a una serie de arrestos registrados durante septiembre. En los últimos días fueron detenidos Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo, todos señalados por los investigadores por sus presuntos vínculos con la estructura que se intenta reconstruir.

Entre ellos se encuentra Verónica Emilce Chieto, de 36 años, conocida como “Mamá Coca”. Es oriunda de Ezpeleta y pareja de Bernabé Mallón, alias “El Tío”, quien permanece detenido y procesado en el expediente y es señalado como supuesto responsable de la logística de la organización.

También fue detenida Eugenia Quispe Gallardo, investigada por su presunta vinculación con la estructura relacionada con Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados del caso.

Durante el procedimiento en el que fue arrestada Quispe, los investigadores habrían encontrado una presunta carta dirigida a “Pequeño J”, que, según trascendió, nunca habría sido enviada.

La Justicia continúa ahora con la reconstrucción de la organización y busca determinar qué papel habría cumplido cada uno de los sospechosos en el triple crimen.