Falsa cuidadora mató tras una brutal golpiza a un hombre y pasó seis horas limpiando rastros: la condena

La falsa cuidadora Sandra Leonor Videla, de 60 años, fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de Ángel Edmundo Pobeda, de 68, ocurrido el 21 de marzo de 2025 en Capilla del Monte . El hombre había sufrido un ACV y se encontraba bajo el cuidado de la mujer, quien se había presentado como asistente terapéutica.

Durante el juicio se estableció que Videla no contaba con formación para desempeñarse en esa función. Según explicó el abogado querellante Darío Diale en El Doce, la acusada habría utilizado ese engaño para ganarse la confianza de Pobeda.

La investigación también determinó que el móvil del crimen estuvo relacionado con cuestiones económicas. De acuerdo con lo expuesto durante el debate, Videla lo mató con el objetivo de quedarse con la vivienda de la víctima.

En el juicio se determinó que el crimen ocurrió entre las 15 y las 16 del 21 de marzo de 2025. Según reconstruyó el querellante, después de atacar a Pobeda, la mujer permaneció durante aproximadamente seis horas limpiando la escena.

“Durante 6 horas se encargó de limpiar la escena del hecho”, explicó Diale. Entre otras acciones, habría desvestido al hombre y utilizado lavandina para eliminar las manchas de sangre.

La violencia del ataque quedó reflejada en la autopsia. El abogado señaló que la cantidad de golpes que recibió Pobeda en la cabeza fue tal que el médico forense no pudo determinar cuántos fueron.

Una vez finalizada la limpieza, Videla habría envuelto el cuerpo en una media sombra verde y comenzó a arrastrarlo hacia un terreno baldío ubicado frente a la vivienda, siempre según la reconstrucción presentada durante el juicio.

Un matrimonio vio el traslado del cuerpo

El plan quedó expuesto cuando un matrimonio que circulaba en automóvil por el lugar observó a una persona trasladando un bulto. Los testigos dieron aviso a la Policía y señalaron que habían visto a esa misma persona ingresar a una vivienda.

Los efectivos llegaron hasta el domicilio y entrevistaron a Videla. En un primer momento, la mujer manifestó que vivía sola junto a sus dos perros y un gato.

Sin embargo, cuando avanzó la intervención del personal de investigación, ofreció otra explicación sobre el paradero de Pobeda.

Según relató Diale, Videla sostuvo: “Ángel se fue con un arma a pedirle cuentas a un herrero que le había hecho mal un trabajo”. La versión no logró sostenerse frente a los elementos reunidos por los investigadores y la mujer fue detenida ese mismo día.

Finalmente, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó a Sandra Leonor Videla a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por alevosía.

El caso había comenzado a investigarse el 21 de marzo de 2025, cuando el cuerpo de Pobeda fue encontrado en circunstancias que llevaron rápidamente a los investigadores hacia la vivienda donde se encontraba la mujer que estaba a su cuidado.

La autopsia y las pericias forenses confirmaron que la imputada utilizó tanto un martillo como un hacha para causarle la muerte, aprovechando el estado de indefensión de la víctima.

Tras el debate oral que concluyó a fines de agosto con la presencia de los familiares de la víctima en la sala de audiencias de Tribunales, este jueves el tribunal dio a conocer los fundamentos completos del veredicto donde se conocieron los macabros detalles del homicidio.