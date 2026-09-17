Se disfrazaron de empleados de Edenor, atacaron a su mamá y los echó a las trompadas

Dos delincuentes disfrazados de empleados de Edenor engañaron a una jubilada de 73 años, pero su hijo se enfrentó a ellos y logró expulsarlos.

Los delicuentes llegaron diciendo que eran empleados y que tenían que arreglar un problema con la luz.

Todo ocurrió en la localidad de Ciudadela, donde dos delincuentes llegaron al domicilio de Olga, una mujer de 73 años, disfrazados con ropa de Edenor. Tras ingresar a la vivienda, la tiraron al piso y la amenazaron. En ese momento, su hijo, que se encontraba durmiendo, escuchó los gritos, se enfrentó a golpes con los atacantes que lograron que escaparan.

Al momento del ataque, Olga estaba sola, ya que su marido había salido hacía pocos minutos. Fue entonces cuando los delincuentes ingresaron a su domicilio con la excusa de que debían realizar un arreglo en el suministro eléctrico.

El momento en el que los delincuentes huyeron “Lo primero que me despierta es el grito de mi vieja. Impulsivamente, me pongo frente a ellos. Lo primero que veo es a ella en el suelo y a ellos arriba”, reveló Donato, el hijo de la mujer, a TN.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo Donato, alertado por los gritos y al encontrar a su mamá en el piso, logra echar a los delincuentes de la casa. Mientras los atacantes huían, su papá, que había salido minutos antes, regresó corriendo a la vivienda.

El relato del hijo de la víctima “Me fui a las manos, me empecé a pelear y los dos se me fueron encima. Uno me agarró del buzo y me pegó; yo también le pegué y el otro me pinchó con un destornillador, pero no logró perforarme”, agregó Donato.