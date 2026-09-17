Una mujer recibió una puñalada en el cuello tras una discusión en Capital: detuvieron al agresor

La mujer recibió una puñalada en el cuello durante una discusión con un hombre. Se investiga si el responsable de la agresión es su pareja.

La víctima sufrío una puñalada en el cuello. El agresor fue detenido e investigan un conflicto de pareja.

Una mujer recibió una puñalada en el cuello luego de ser atacada con un arma blanca durante un presunto conflicto de pareja ocurrido en la Galería Bamac, en pleno centro de Mendoza. El presunto agresor fue localizado y detenido poco después, mientras que los investigadores secuestraron el arma que habría sido utilizada durante el ataque y una bicicleta.

Dea acuerdo con infromación policial, el episodio ocurrió al mediodía y tuvo como escenario la Galería Bamac, donde la mujer y el hombre se encontraron y comenzaron una discusión. De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambos habian sido vistos en el lugar el miercoles y durante la jornada de hoy, por lo que la principal hipótesis apunta a un conflicto enmarcado en un contexto de violencia de género.

La situación continuó luego fuera de la galería y derivó en un nuevo enfrentamiento que se trasladó a calle Necochea y San Martín. En medio de la discusión, el hombre habría atacado a la mujer con un elemento cortopunzante y le provocó un corte en la zona del cuello.

La agresión fue advertida por personas que se encontraban en el lugar, mientras que posteriormente intervinieron efectivos policiales para controlar la situación. Los registros de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos durante las primeras actuaciones serán incorporados a la investigación para reconstruir cómo se inició la pelea y qué ocurrió antes del ataque.

El sospechoso fue detenido y secuestraron el arma Tras el ataque, los efectivos lograron localizar al presunto agresor y procedieron a su aprehensión. Durante el procedimiento realizaron un palpado de seguridad y encontraron entre sus pertenencias un arma blanca, que quedó secuestrada y será sometida a las pericias correspondientes.