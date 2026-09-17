Se dirigía a casa de un amigo, fue interceptado por delincuentes y a punta de pistola le robaron una moto

La víctima, de 31 años, fue sorprendida por delincuentes armados cuando se dirigía a la casa de un amigo. Lo amenazaron y le robaron el rodado.

La víctima fue interceptada por delincuentes armados que le robaron la moto en la que circulaba. (foto ilustrativa).

Un hombre de 31 años fue asaltado por delincuentes armados durante la noche del miercoles en Las Heras, cuando se dirigía a la casa de un amigo. Los sujetos lo sorprendieron cuando descendió de su motocicleta y, bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron el vehículo.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 21.45 en calle Martínez al 670, donde la víctima había llegado a bordo de una Motomel de 150 cc y se dirigía hacia la vivienda de un amigo y, al descender de la moto, fue abordado por dos sujetos.

Lo amenazaron con un arma Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron la entrega del rodado. Finalmente, escaparon del lugar con el rodado.

La víctima dio aviso a la línea de Emergencias 911 y personal policial se trasladó hasta el lugar, donde tomó su declaración y comenzó a trabajar para intentar establecer el recorrido de los asaltantes.