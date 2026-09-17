Encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición en Misiones y se supo quién era

El cuerpo, hallado en su vivienda de la calle Cerrito, tenía faltantes de extremidades y los investigadores sospechan que los cuatro perros del hombre se alimentaron de él tras su muerte.

Las autoridades misioneras confirmaron este miércoles la identidad del hombre que fue encontrado sin vida en su domicilio, en un hallazgo que había generado conmoción por el estado en el que se descubrió el cadáver. Se trata de Héctor Ramón Fernández, de 70 años, cuya identidad quedó establecida después de que su hijo, de 35 años, se acercara a la Comisaría 8ª de la Unidad Regional X y reconociera que se trataba de su papá.

El hallazgo se produjo el martes, luego de que los vecinos de la zona alertaran a la Policía. Fernández era una persona de rutinas fijas: todas las mañanas salía a caminar junto a sus perros, algo que sus vecinos tenían bien identificado. Al notar que hacía varios días que no lo veían, y al percibir un fuerte olor proveniente de su vivienda, decidieron dar aviso a las autoridades.

El operativo se llevó a cabo en una casa situada sobre la calle Cerrito, entre Herrera y la colectora de la Ruta 12, donde el hombre residía. La diligencia estuvo a cargo de personal de la Comisaría N°8, con la intervención del juez de Instrucción N°2 de Posadas, Juan Manuel Monte.

El cuerpo tenía un avanzado estado de descomposición y faltantes de extremidades De acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, el cuerpo de Fernández presentaba un estado de descomposición avanzado y le faltaban algunas extremidades. Según trascendió, el hombre llevaría alrededor de cinco días muerto al momento de ser hallado.

En la vivienda, los efectivos también encontraron a cuatro perros mestizos en condiciones deplorables. A partir de este dato, y sumado al estado del cuerpo, los investigadores manejan como principal hipótesis que los animales se habrían alimentado de los restos de su dueño después de que este muriera.