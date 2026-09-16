Llevó a su esposa engañada al campo, quiso matarla y no lo logró: fue condenado por intento de femicidio

El caso de un hombre que trató de matar a su esposa y madre de sus cuatro hijos, a fines de 2024 en Lavalle , llegó a su fin. El acusado, identificado como Emmanuel Fabián Robledo Torres (41), fue condenado este miércoles a 12 años de cárcel por el intento de femicidio de la mujer.

El fallo llegó a partir del acuerdo entre la defensa y la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lideró la investigación, para resolver la causa mediante un juicio abreviado inicial.

La jueza Sonia Yornet homologó el pacto entre las partes y escuchó al imputado, quien admitió la autoría del ataque con el que casi le quita la vida a su pareja. Tras eso, la magistrada del J uzgado Penal Colegiado N°2 dictó la sentencia por una docena de años en prisión por homicidio agravado por el vinculo en concurso ideal con femicidio , ambos delitos en grado de tentativa.

La mujer declaró que durante la tarde del 22 de diciembre de 2024, su pareja le pidió que lo acompañara a realizar un viaje en moto hasta Costa de Araujo, Lavalle, ya que debía asistir allí a una entrevista de trabajo.

Ambos se dirigieron hasta ese departamento y, en un momento, Robledo Torres ingresó por una huella que estaba aislada de las propiedades rurales de la zona. Una vez dentro de un descampado, cerca de calle Grenon y el carril Costa de Araujo, el hombre la tomó por detrás y comenzó a estrangularla.

Acto seguido, la tiró al piso y continuó presionándole el cuello con ambas manos, hasta que la víctima perdió el conocimiento. Al parecer, Robledo Torres pensó que su esposa ya estaba muerta, por lo que la abandonó en ese lugar y se dio a la fuga.

El rescate de la mujer y los antecedentes de violencia de género

Momentos después, la mujer recuperó el conocimiento, pudo salir hacia un sector más poblado y pidió ayuda a vecinos en la zona del carril Costa de Araujo. Los lugareños observaron que la mujer tenías un corte en el cuello, la cara enrojecida, las orejas moradas y raspones y golpes en ambas piernas y un brazo, por lo que no dudaron en auxiliarla.

La mujer fue trasladada hasta el Hospital Central, donde los médicos la asistieron por las heridas sufridas y con el paso de los días logró recuperarse en su totalidad.

Por su parte, el autor fue detenido inmediatamente y, mediante el testimonio de familiares, se constató que la víctima sufría situaciones de violencia de género desde hace tiempo, lo que complicó la situación del acusado, quien terminó este miércoles condenado por el hecho.