La trama detrás del crimen de Leonel Ortiz: el robo a la hija del acusado y un presunto jefe narco en la mira

Con el paso de las horas, más detalles se van conociendo sobre la investigación por el crimen de Leonel Santino Ortiz , el niño de 7 años asesinado el lunes en Las Heras . Mientras los detectives buscan identificar al resto de los autores, analizan el rol de otros personajes presuntamente involucrados en el conflicto previo al hecho de sangre.

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez , de 48 años, se transformó a las pocas horas del asesinato en el primer y, hasta ahora, único detenido e imputado de la causa que lidera el fiscal de Homicidios Oscar Malla .

El representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) lo acusó como coautor del delito de homicidio agravado por el concurso premetidado de dos o más personas , en perjucio del Leonel Ortiz , en concurso ideal con el mismo delito en grado de tentativa, con respecto a las heridas sufridas por Matías Jesús Ortiz (22), hermano del niño que fue blanco de los disparos.

Los pesquisas del caso llegaron a Cabrera Ramírez a partir de la declaración de un testigo presencial y también a través de lo que surgió en las tareas de campo desarrolladas por el personal de la División Homicidios , dependiente de la Dirección de Investigaciones.

Pero, además, hubo un dato clave que permitió apuntar hacia Cabrera Ramírez como posible coautor del asesinato. Es que el robo domiciliario previo al crimen, por el cual se inició el conflicto que desembocó en la muerte del pequeño Leonel Ortiz, ocurrió en la casa donde vivía una hija del imputado.

Se trata de Ticiana Yamil Cabrera Campaña, una joven de 21 años, quien residía en un "ranchito" ubicado a la vuelta de la casa de la víctima fatal. Si bien la muchacha jamás denunció el robo ante las autoridades, los detectives corroboraron con testigos que ese hecho efectivamente ocurrió.

El rol del "Porteño" y la prestamista

Por ese robo habían sido señalados como autores Matías Ortiz y Daniel Isaac Ortiz (28), hermanos del menor ultimado, quienes en las horas previas al tiroteo fatal recibieron fuertes amenazas por parte de malvivientes que responden a presunto jefe narco con peso en la zona, apodado el "Porteño" —se reserva la identidad por pedido de las autoridades—, tal como ya lo adelantó MDZ.

Al parecer, tanto Cabrera Ramírez como su hija respondían al "Porteño", quien les había prestado una de las tantas precarias viviendas que posee en ese sector de Las Heras. Usualmente, esas casas son utilizadas como punto de venta de estupefacientes en pequeñas dosis o para acopiar y ocultar elementos vinculados al delito, tales como pertenencias robadas o armas de fuego.

Leonel Ortiz y sus dos hermanos involucrados en el conflicto previo al asesinato: Daniel y Matías Ortiz, quienes se transformaron en testigos claves de la causa. MDZ.

De acuerdo con las fuentes investigativas consultadas por este portal, el "Porteño" viene ganando poder desde hace tiempo en esa zona y lidera una asociación ilícita en la que también tiene un rol preponderante su pareja, una conocida prestamista con domicilio en el barrio 25 de Mayo de El Borbollón.

Incluso, la información agrega que la prestamista fue quien más se enfureció por el robo que sufrieron en la casa que ocupaba la hija de Cabrera Ramírez y, en gran parte, fue ella quien envió a los "soldaditos" de la gavilla para amenazar a los hermanos Ortiz con que iban a matarlos si no devolvían las pertenencias sustraídas.

Lo cierto es que todo terminó de la peor manera, con un feroz tiroteo contra la casa de la familia Ortiz, que le provocó la muerte al niño tras recibir tres balazos en su cuerpo.

El asesinato del pequeño de 7 años

La reconstrucción sostiene que pasadas las 21 del lunes, Matías Ortiz fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo en el interior de la villa Junín. Al parecer, se trataba sujetos que responden al "Porteño" , quien venía apuntando contra los familiares de Leonel Ortiz por el robo a una de sus viviendas.

Seguidamente, los agresores comenzaron a dispararle y perseguirlo por los pasillos del asentamiento. El hermano de la víctima corrió por su vida e ingresó a su domicilio, por lo que los malvivientes a bordo del vehículo descargaron una lluvia de balas contra esa propiedad. Fue allí cuando Leonel Ortiz fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.

El niño fue auxiliado por sus familiares y trasladado en un auto particular hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que había fallecido a raíz de los impactos de bala que presentaba en las piernas y en el sector izquierdo del tórax.

Horas después, durante la mañana del martes, policías de Investigaciones capturaron a Cabrera Ramírez durante un operativo desarrollado en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza. Por último, el sospechoso fue imputado y ordenaron su traslado a prisión.