El rol de los hermanos del niño asesinado: uno herido de bala en la cabeza y el otro investigado por robos

La vida Matías Jesús Ortiz (22) atravesó momentos de altísima tensión y dolor en los últimos días. Fue señalado por el robo a un presunto narco, luego lo amenazaron para que devolviera lo sustraído y, finalmente, fue blanco de un tiroteo que desembocó la noche del lunes en el asesinato de su hermano, Leonel Santino Ortiz (7).

La información a la que accedió MDZ señala que Matías Ortiz desapareció de la escena del crimen de su hermanito menor. Pese a que había sido protagonista del violento episodio, escapando a las corridas de los sujetos que lo perseguían a los tiros a bordo de un auto rojo.

Horas más tarde, en plena madrugada de este martes, se presentó en el Hospital Central , ya que había sido herido por una bala que le rozó la cabeza durante la balacera que tenía como objetivo acabar con su vida y no la del pequeño Leonel Ortiz.

En el nosocomio capitalino recibió una rápida asistencia y posterior alta médica, ya que la lesión que presentaba no revestía gravedad. Eso sí, tras eso, lo trasladaron a una sede judicial por ser testigo presencial de la agresión armada en la que mataron a su hermano.

Más allá de que puede llegar a ser el testigo estrella de la causa, Matías Ortiz también es víctima del ataque y, a raíz de la lesión que sufrió, al único detenido la causa no sólo se le imputó por el asesinato de Leonel Ortiz, si no también el intento de homicidio contra su hermano.

El fiscal de Homicidios Oscar Malla oficializó la tarde de este martes la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con el mismo delito en grado de tentativa. Bajo esa calificación, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez arriesga como única pena la prisión perpetua.

Otro hermano involucrado en el conflicto e investigado por robos

Por su parte, el otro hermano de Leonel Ortiz que fue señalado como autor del robo que desencadenó el asesinato en venganza, también dejó de ser visto en la escena tras el crimen. Tras varias horas de intentar localizarlo, llegó hasta su vivienda cerca del mediodía.

En ese momento, el joven identificado como Daniel Isaac Ortiz (28) fue divisado por policías que lo abordaron y le dijeron que tenía que ser trasladado hasta una dependencia en calidad de testigo. Allí se volvieron a vivir momentos dramáticos, ya que los familiares del niño asesinado pensaron que lo estaban llevando detenido.

En el pasado, Daniel Ortiz ya había sido investigado por delitos contra la propiedad. Es más, años atrás había sido marcado como presunto miembro de una banda que se dedicaba al robo de motos, las cuales luego eran vendidas en la vecina provincia de San Juan, pero nunca avanzó esa causa en su contra.

Los testimonios claves para investigación

Lo cierto es que los detectives del caso esperaban que los hermanos Matías y Daniel Ortiz aportaran mayores datos sobre el conflicto que condujo a la brutal balacera que terminó con la muerte de su hermanito menor y sus testimoniales ayuden a identificar al resto de los agresores.

Inicialmente, todo apuntaba un conflicto con presunto vendedor de droga de la zona, apodado el "Porteño", a quien los hermanos Ortiz y otros dos sujetos le habrían robado en uno de los "ranchitos" que utiliza como punto de narcomenudeo.

En plena madrugada, policías custodiaban la casa de las víctimas. MDZ.

En las horas previas al asesinato, desde el entorno del "Porteño" deslizaron amenazas contra la familia Ortiz en caso de que no devolvieran lo robado. Incluso, durante el mediodía del lunes intentaron prenderles fuego una casa y cuando policías arribaron al lugar dijeron que no querían denunciar ningún delito, descartando la intervención policial que podría haber evitado el trágico desenlace.

Con los últimos avances en la investigación, desde la fiscalía analizaban una nueva línea investigativa que iba por fuera del conflicto relacionada a las drogas y creen que el robo contra el Porteño habría sido por otros motivos, explicaron las fuentes consultadas por este portal.

El asesinato del niño en Las Heras

Habían pasado algunos minutos desde las 21 del lunes, cuando Matías Ortiz fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo, quienes serían soldaditos del "Porteño", un presunto narco de la zona que sufrió un robo de droga en las últimas horas y apuntaba contra los familiares de Leonel Ortiz por ese hecho.

Acto seguido, comenzaron a dispararle y perseguirlo por los pasillos de la villa Junín. El hermano de la víctima corrió por su vida e ingresó a su domicilio, por lo que los malvivientes a bordo del vehículo descargaron una lluvia de balas contra esa propiedad. Fue allí cuando Leonel Ortiz fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.

El niño fue auxiliado por sus familiares y trasladado en un auto particular hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que había fallecido a raíz de los impactos de bala que presentaba en las piernas y en el sector izquierdo del tórax.

Ya durante la mañana de este martes, policías de Investigaciones capturaron a Cabrera Ramírez durante una medida realizada en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza. Horas después, lo imputaron y ordenaron su traslado a prisión.