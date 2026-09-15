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Dura imputación para el único detenido por el asesinato del niño en Las Heras: arriesga prisión perpetua

El fiscal Oscar Malla imputó a Cristan Cabrera Ramírez por el asesinato de Leonel Ortiz. Debido a la calificación que se le impuso, arriesga una pena perpetua.

Pablo Montivero

Pablo Montivero

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, el único detenido e imputado por el asesinato del niño.&nbsp;

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, el único detenido e imputado por el asesinato del niño. 

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez fue imputado la tarde de este miércoles como coautor del asesinato de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años ultimado a balazos en medio de un tiroteo contra su casa de Las Heras. El único sospechoso detenido pasará a prisión y arriega la pena máxima.

El fiscal de Homicidios Oscar Malla definió recientemente la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premetidado de dos o más personas, en perjucio del niño, en concurso ideal con el mismo delito en grado de tentativa, con respecto al hermano que era blanco de los disparos.

A raíz de esa pesada calificación, Cabrera Ramírez arriesga como única pena la prisión perpetua y, en caso de que la causa llegue a juicio, deberá enfrentar a un jurado popular.

El asesinato del niño en Las Heras

Habían pasado algunos minutos desde las 21 del lunes, cuando un hermano del niño asesinado fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo, quienes serían soldaditos del "Porteño", un presunto narco de la zona que sufrió un robo de droga en las últimas horas y apuntaba contra los familiares de Leonel Ortiz por ese hecho.

Acto seguido, comenzaron a dispararle y perseguirlo por los pasillos de la villa Junín. El hermano de la víctima corrió por su vida e ingresó a su domicilio, por lo que los malvivientes a bordo del vehículo descargaron una lluvia de balas contra esa propiedad. Fue allí cuando Leonel Ortiz fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.

El niño fue auxiliado por sus familiares y trasladado en un auto particular hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que había fallecido a raíz de los impactos de bala que presentaba en las piernas y en el sector izquierdo del tórax.

Ya durante la mañana de este martes, policías de Investigaciones capturaron a Cabrera Ramírez durante una medida realizada en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza.

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