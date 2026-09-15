Dura imputación para el único detenido por el asesinato del niño en Las Heras: arriesga prisión perpetua

El fiscal Oscar Malla imputó a Cristan Cabrera Ramírez por el asesinato de Leonel Ortiz. Debido a la calificación que se le impuso, arriesga una pena perpetua.

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez fue imputado la tarde de este miércoles como coautor del asesinato de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años ultimado a balazos en medio de un tiroteo contra su casa de Las Heras. El único sospechoso detenido pasará a prisión y arriega la pena máxima.

El fiscal de Homicidios Oscar Malla definió recientemente la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premetidado de dos o más personas, en perjucio del niño, en concurso ideal con el mismo delito en grado de tentativa, con respecto al hermano que era blanco de los disparos.

A raíz de esa pesada calificación, Cabrera Ramírez arriesga como única pena la prisión perpetua y, en caso de que la causa llegue a juicio, deberá enfrentar a un jurado popular.

El asesinato del niño en Las Heras Habían pasado algunos minutos desde las 21 del lunes, cuando un hermano del niño asesinado fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo, quienes serían soldaditos del "Porteño", un presunto narco de la zona que sufrió un robo de droga en las últimas horas y apuntaba contra los familiares de Leonel Ortiz por ese hecho.

Acto seguido, comenzaron a dispararle y perseguirlo por los pasillos de la villa Junín. El hermano de la víctima corrió por su vida e ingresó a su domicilio, por lo que los malvivientes a bordo del vehículo descargaron una lluvia de balas contra esa propiedad. Fue allí cuando Leonel Ortiz fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.