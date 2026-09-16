Detuvieron a tres sospechosos por el crimen de un joven en José C. Paz: uno de ellos tiene 16 años

La Policía realizó ocho allanamientos por el asesinato de David Ojeda Vázquez. Hay tres detenidos y secuestraron la moto que habría sido usada en el ataque.

Tres sospechosos de 16, 19 y 20 años fueron detenidos este miércoles por el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, el joven de 23 años que murió tras recibir un disparo durante el robo de su moto en José C. Paz. La investigación incluyó ocho allanamientos en simultáneo realizados por la DDI San Martín y la SubDDI José C. Paz.

El joven fue asesinado el 7 de septiembre cuando regresaba del gimnasio en la localidad de Sol y Verde, partido de José C. Paz, y entre los principales sospechosos hay un menor de edad que habría sido quien facilitó la motocicleta utilizada durante el ataque, mientras que los dos mayores quedaron imputados por homicidio agravado. Uno de ellos es de nacionalidad uruguaya.

Ocho allanamientos y una moto bajo sospecha La Policía llevó adelante ocho allanamientos este 16 de septiembre luego de analizar cámaras del Centro de Operaciones Municipales, registros privados, testimonios y distintos elementos reunidos durante la investigación. Entre los objetos secuestrados aparece una Honda Wave 110 que, según los investigadores, habría sido utilizada por los atacantes para cometer el robo. También encontraron una caja térmica con identificaciones de una aplicación de delivery, un casco, prendas de vestir y un teléfono celular.

Además, en procedimientos anteriores se habían incautado otros teléfonos, dos cascos similares a los utilizados durante el hecho y dos patentes correspondientes a motos con pedido de secuestro por robo. La pesquisa permitió reconstruir parte de la ruta de escape por las calles Polonia, Matheu, Labardén, Félix Iglesias, Piñero, Butler y Lacrosse. Ese seguimiento fue clave para individualizar a los sospechosos y establecer los domicilios vinculados con la investigación.

El asesinato de David Ojeda Vázquez en José C. Paz El crimen ocurrió sobre la calle Polonia, entre Piñero y Matheu. Ojeda Vázquez circulaba en una Honda XR 150 cuando fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en una moto de baja cilindrada y llevaban elementos similares a los de repartidores.