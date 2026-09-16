Dos intervenciones en Maipú terminaron con cuatro aprehendidos y dos armas secuestradas

Dos intervenciones realizadas en distintos puntos de Maipú terminaron con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de dos armas , una de ellas una réplica similar a una pistola 9 milímetros y la otra de fabricación casera. En uno de los episodios, además, intervino un menor de edad.

El primero de los hechos ocurrió a partir de un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre dos hombres que estarían intentando cometer robos contra conductores en la zona de calles Jerónimo Ruiz y Tropero Sosa .

A partir de las características aportadas por el sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ), efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ), se dirigieron al lugar, y concretaron la búsqueda en las inmediaciones de la plaza del barrio Malcayaes , donde localizaron a dos hombres que coincidían con la descripción.

Durante la identificación, los uniformados realizaron un palpado de seguridad y encontraron entre las prendas de uno de ellos, conocido como “El Pepe” , una réplica de arma de fuego negra similar a una pistola 9 milímetros . El objeto no tenía corredera ni almacén cargador.

Los dos hombres fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú

Encontraron un arma casera dentro de una mochila

El segundo procedimiento ocurrió en Fray Luis Beltrán, donde personal de la Comisaría 61° identificó a dos hombres y un menor que caminaban por calle El Bajo. Uno de los adultos llevaba una mochila. Al pedirle que la abriera, los efectivos observaron en su interior un objeto metálico con características similares a un arma de fuego.

La requisa terminó con el secuestro de un arma de fabricación casera similar a una pistola 9 milímetros, además de la mochila, prendas de vestir, una gomera, un teléfono celular y otros elementos. El hombre quedó a disposición de la Oficina Fiscal, mientras que por la presencia del menor se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

En ambos procedimientos, los elementos secuestrados quedaron incorporados a las respectivas actuaciones judiciales para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.